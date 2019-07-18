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要寄快捷到美國變好難 民眾花1小時放棄改寄包裹

2019-07-18 13:24聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

美國從7月1日起規定寄送到美國的快捷郵件，必須詳填電子報關資訊，否則可能被退件，有民眾填了一個小時最後仍放棄，改寄速度較慢的包裹，抱怨「填的細項太多，實在太難了」，郵局最近也接到許多抱怨與詢問電話，但這是美國的規定，台灣只能配合。

你最近有寄快捷到美國嗎？郵局指出，美國政為防止非法及危險物品利用郵寄管道進入美國，從7月起以國際快捷寄送的商品，必須先在網路上登錄，並列印出「發遞單」及「商業發票」，才能夠交寄。

而與過去不同的是，過去只要條列出郵件物品，再拿到郵局裡秤重即可，但新的規定，每一項寄送的物品都必須分別填寫長、寬、高尺寸，及個別的重量，還要填寫稅則編號（非必填），最後還要自行列印5分交寄，手續費時又複雜，讓民眾相當傻眼。

台南一名林姓女子最近想寄送物品給住在美國的親人，因為不清楚新的規定，到郵局被打回票，她回家上網填寫資料，光是登錄就花了20分鐘，由於物品種類相當多，有十多個品項，實在搞不懂，打電話到郵局詢問，但郵局人員只告訴她「這是新規定」，前後填了一個多小時後放棄，改寄運送時間大約要花10-14天的包裹（快捷大約7天），心裡疑問「快捷就要填寫，包裹就不用，難道包裹就沒有危險物品？」

郵局則表示，並不是包裹都沒問題，而是美國從快捷郵件先行實施新的規定，未來應該會再擴及其他的郵件。

另一名鄭姓阿嬤也很困擾，表示會寄物品給美國的親友，因為不會英文，過去都是拜託郵局人員幫她填寫，但最近想再寄，郵局人員就要她自行上網填寫，「以後可能不要寄了」無奈地說；還有公司的職員陳小姐表示，幾乎每周都到往美國寄樣品等，手續相當複雜，花很多時間，但也沒辦法只能配合。

民眾寄快捷郵件到美國，7月起要填詳細的電子報關資料，民眾抱怨手續太繁雜。圖／取自...
民眾寄快捷郵件到美國，7月起要填詳細的電子報關資料，民眾抱怨手續太繁雜。圖／取自網路
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