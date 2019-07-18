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幼童反覆嘔吐出現血便 醫：可能是梅克爾憩室作怪

2019-07-18 12:26聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹一名5歲男童因連續2天反覆嘔吐與肚子痛被送到急診，住院後開始出現磚紅色血便，皮膚蒼白，有貧血的現象，經安排掃描確診為「梅克爾憩室」，經過切除手術後，已治癒返家；醫師指出，梅克爾憩室多發生在2歲以前，建議家長一發現嬰兒異狀，就應就醫檢查、及早治療。

台大醫院新竹分院小兒部醫師徐千婷表示，梅克爾憩室是小腸常見的一種先天性異常，發生率為2%，發生原因在於胚胎早期，臍腸繫膜導管，也就是連接胎兒的中腸與卵黃囊，未在胚胎期第5至7週成功消失，而形成一段退化不完全的憩室。

梅克爾憩室主要分布在迴腸，因憩室內會出現腸道以外的異位黏膜組織，如胰組織與胃組織，造成憩室附近的腸道黏膜長期受到胰酵素或胃酸侵襲，形成腸黏膜潰瘍與出血。

徐千婷說，梅克爾憩室多發生在2歲以前，不過從嬰兒到成人都有可能發生，梅克爾憩室的臨床症狀相當多樣化，兒童多為無痛性血便，其他包括貧血、腹痛、嘔吐等，嚴重還可能出現憩室炎、憩室穿孔併腹膜炎、腸阻塞、腸扭轉或合併腸套疊等。

梅克爾憩室或其併發症因早期症狀不典型，易與腸胃炎混淆，建議家長除讓孩子接受血液、糞便檢查，可利用梅克爾核醫掃描檢查，顯示異位性胃黏膜組織，一般梅克爾憩室治療，以手術切除為主要治療方式。

徐千婷也提醒家長，若孩子出現大片血便，或嚴重腹痛等異狀，應盡早就醫檢查，及時治療。

圓圈處為核醫檢查梅克爾憩室顯影處。圖／台大醫院新竹分院提供
圓圈處為核醫檢查梅克爾憩室顯影處。圖／台大醫院新竹分院提供
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新竹腹痛
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