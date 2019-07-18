嚴防豪雨 高市府全面備戰防汛

2019-07-18 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



熱帶性低氣壓逐漸靠近台灣南方巴士海峽一帶，中央氣象局預測中南部也今、明兩天會有明顯雨勢，高雄市水利局今啟動防汛整備與巡查工作，超過110台移動式抽水機組已進駐沿海、低窪地區。

高市府表示，高雄64處抽水截流站與128部移動式抽水機油料補充及運轉測試、水門啟閉、車行地下道側溝巡檢與清除雜物、滯洪池預先排空或至呆水位、雨水下水道持續清淤等，務必保持排水系統暢通。

水利局也備妥防汛沙包5000包、太空包500包，2噸防汛塊500塊，各區公所也已儲備防汛沙包，以供應各區緊急防汛搶險之需。

此外，市府環保局及公所等單位也於易淹水路段側溝與落水孔加強疏通與清理落葉。

市府表示，水利局此波清疏重點在鼓山三路、苓雅區明德街、鳥松區神農路，以及後勁溪的台塑仁武段。

在神農路方面，市府治水採取上、中、下游三箭齊發，在上游先將三分之二的水量分流出去，降低中下游負擔；中游加強清淤；下游則是增加通洪斷面，靈活配置抽水機組。

目前神農路通洪斷面經過連日趕工，淤積高度已從150公分降至約50公分，下游未來也將配置兩台抽水機。

市長韓國瑜昨視察神農路清淤情形，水利局也持續利用丹娜絲颱風尚未影響高雄前，加強清淤，光是17日一整天，工程人員就清出大約167噸的淤泥量。

水利局在清疏處附近也架設臨時抽水機，並在兩旁開挖臨時性土溝，因應可能發生的豪大雨，水利局預估在天候狀況不影響工作條件之下，再1至2星期則可清淤完成。

市府並表示，在前鎮區成功路、鹽埕區等區域清淤後，溝渠溢流狀況獲得改善，移動式抽水機組配置更加靈活。