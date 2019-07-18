失智症死因排名衝 醫師認為仍有低估可能

2019-07-18 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣罹患失智症人口症逐年增加，預估15年後人數會倍增。衛生福利部日前公布107年度國人死亡原因統計，其中失智症雖非國內10大死因，但若以近10年資料對比，失智症的排名從22名爬升到第13名，有逐年攀升的趨勢。

長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，失智症及相關疾病，不只先進國家會出現，已是世界各國的問題；如在英格蘭，失智症已經是第一大死因外，而據美國阿滋海默協會公告的資料顯示，失智症在2017年是美國第六大死因，可見失智症問題應獲得更多關注。

徐文俊說，台灣的十大死因中雖沒有失智症，但台灣失智者人口約27萬人，占65歲以上老人近一成；此外，失智症的確診率不夠高、肇因推論需提升、因感染而死亡等因素，使死因數字有低估可能。

徐文俊表示，失智症的原因很多，大致分為退化性、血管性兩類，其中患者最常見為阿茲海默症與血管型失智症，此二病因均會增加患者死亡率。如阿茲海默症會陸續出現認知、肢體障礙，造成運動功能退化而臥床、心肺衰竭，臥床若久會增加吸入性肺炎、尿道感染等可能而導致死亡；但部分的失智者在死亡時並未確診、或被認定是因上述感染而死亡，以致數據低估。

他說，患者死亡時應推論病因，如上述部分死亡原因為失智症在先，應當列為失智症。

徐文俊說，台灣醫療先進，也是全世界第13個有失智症政策的國家，衛福部去年也更新政策綱領使其更符合世界潮流。去年也實施全國性之失智服務計劃，使失智症成為重要政策。 然而台灣失智症死亡率卻與國際認知有差距，他呼籲政府與國人應深思失智症死因議題。