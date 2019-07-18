2019全國巡迴文藝營今天開跑！台鐵打造文學區間車

2019-07-18 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



2019全國巡迴文藝營今天開跑！由聯經出版公司、《聯合文學》雜誌金鼎獎團隊打造的全國最大文藝營隊，持續與台鐵局合作，共同推出文學區間車紀念車票，只有搭上此班文學直達列車，才能獲得入站車票。台鐵局說，火車和閱讀一直是密不可分，祝福所有導師和學員一起將台鐵列車打造成為文學藝文殿堂。

台鐵局運務處處長張錦松說，很高興台鐵今年持續與宜蘭縣政府、佛光大學合作和聯經出版社共同合作，將整輛列車變成文學區間車，車廂內處處皆是有溫度且深度的面對面文學和文化促談，載約300名含導師、學員和工作人員前往宜蘭參加三天兩夜的文藝營。

張錦松說，台鐵宜蘭線山海風景、風光明媚，路線前段緊鄰基隆河谷，坐在列車上可看見自然悠閒的景觀。今年微型文學獎部分，也新增「鐵道微詩獎」徵文，邀請所有學員在搭乘列車欣賞窗外風景時，也能文思泉湧記錄下宜蘭線和文學區間車的美好一刻。

聯經出版公司說，這次文藝營有最堅強的導師陣容，包含黃金作家李昂、台灣中生代小說家郭強生、六年級暢銷女作家劉梓潔、恆溫系作家林達陽、溫柔詩人宋尚緯、新銳導演蘇文聖、劇場導演葉志偉及生活中的歷史學家胡川安等，要跟著大家一起在火車上「狂飆我的寫作時代」。

聯經出版公司說，營隊共分為八組，除了原本極受歡迎的小說組、散文組、新詩組、戲劇組及電影組外，今年首創的「黃金組」，將邀請跨世代作家教大家完整地書寫出自己的生命，從回憶過往到人生自傳，用一首詩、一部小說述說屬於這個世代的傳奇故事。

全國巡迴文藝營從2013年開始，持續在宜蘭舉辦，廣受全國學員及藝文界老師好評。為了推廣文學創作，今年也持續開辦「微型文學獎」徵文比賽，共分五組，除原有「微小說」、「微散文」、「微詩」外，另增加「微劇本」及由台鐵局贊助的「鐵道微詩獎」，每組各取三名。