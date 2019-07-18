工程師治好打鼾 重燃追求異性的信心

2019-07-18 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名38歲的科技業工程師，因為睡覺時打鼾聲太大，一直未能尋得伴侶，後來接受「溫控式無線射頻打鼾手術」治療，不僅大幅改善生活品質，也重燃追求異性的信心。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部醫師許哲綸說，經鼻咽內視鏡和睡眠呼吸檢查，發現患者的軟顎及懸壅垂非常鬆弛，已經達到輕度睡眠呼吸中止症的標準。討論後，決定使用小傷口，且恢復時間快的溫控式無線射頻打鼾手術治療。

他說，打鼾是在睡眠時，因上呼吸道組織因肌肉張力放鬆，或本身過度冗贅的體積所產生震動的發聲情況；大部分的打鼾好發於軟顎及懸壅垂，有時是因舌頭體積過大，或舌基部下垂所引起。此外，扁桃腺、腺樣體及鼻塞也會造成打鼾，而體重過重、服用鎮靜劑和使用酒精，也會使鼾聲加重。

由於打鼾也是睡眠呼吸中止症的症狀之一，若不妥善處理，一旦長時間睡眠缺氧，亦會提高罹患心血管疾病的機會。

許哲綸說，傳統治療打鼾的手術，如「雷射懸壅垂切除手術」或「懸壅垂軟顎成型手術」，容易造成術後傷口高度疼痛，而溫控式無線射頻打鼾手術是在軟顎或舌基部黏膜下，利用無線電波在治療區域產生凝固範圍，約6到8周使軟組織體積慢慢被身體吸收而縮小，並增加組織的硬度及張力，以達到降低打鼾音量及頻率的目的。

它可保全整體黏膜完整性，具備免住院、傷口小且恢復快等優點，且術後傷口疼痛相當輕微，適合輕度睡眠呼吸中止症的患者。

許哲綸提醒，睡眠呼吸中止症是常見的睡眠呼吸障礙，若不積極治療，可能影響自身及枕邊人白天的精神狀態，也可能忽視隱藏的系統性疾病，如糖尿病、高血壓等。建議若有打鼾，或經親友觀察有睡眠中呼吸暫停的情形，應盡早就醫檢查，才能改善生活品質。