台南出現第11例登革熱 又是開山里

2019-07-18 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台南登革熱繼續燒，今天出現第11例個案。疾管署今公布台南新確診一例本土登革熱病例，為中西區開山里70歲女性，由於個案住家與活動地點多於開山里周邊，目前研判於開山里感染可能性較高。另外，由於受到丹娜絲颱風外圍環流影響，全台各地降雨，恐有病媒蚊孳生，民眾不可掉以輕心。

疾管署副署長莊人祥表示，個案近期並無出國史，為衛生單位7月2日在台南出現第二例登革熱時，進行接觸者擴大採檢時發現，經二採檢驗後確診，其同住家人無疑似症狀。

莊人祥說，因應台南登革熱疫情延燒，疾管署與台南市政府防疫人員，將持續針對個案住家及活動地周邊執行化學防治及孳生源清除。今年截至目前，國內已累計51例本土登革熱病例，高雄市40例，包含三民區34例、左營區二例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各一例；台南市11例中，為中西區四例、東區二例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各一例。另有221例境外移入病例，境外移入病例數為近十年同期最高。