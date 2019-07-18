思覺失調症可以治療 黃金期在發病後五年內

2019-07-18 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



當看見的人事物、聽到的聲音、嗅到的氣味近乎真實，但身邊所有人不僅說沒有，還說你有病，可以想見內心會產生極大的孤獨與絕望。這是33歲的思覺失調症病友小南（化名）走過的歷程。

小南20多歲時發病，經常感到同事和朋友在背後說自己的壞話，因而經常焦慮憤怒，波及人際關係與工作效率，每份工作都做不久。不過，他看見的、聽見的情況栩栩如生，因此有好長一段時間不具病識感、不願好好吃藥，多次復發住院。

台中榮總今舉辦衛教記者會，醫師表示，思覺失調症的黃金治療期在發病之後的五年，經由適當治療，高達三分之二的患者能回復正常生活。不過前提是患者要具病識感，這有賴周遭人認識疾病、同理患者處境，並與之建立信任、協助其穩定就醫。

台中榮總精神部主任藍祚鴻表示，國內的流行病學調查顯示，大約每1000人當中有三到七人罹患思覺失調症，好發高峰年齡在青少年晚期，男性發病時的平均年齡約比女性早五年。

藍祚鴻表示，思覺失調症患者當中，僅不到1%的患者有家族遺傳，絕大多數的患者都不具家族史。對於疾病形成最著名的假說是多巴胺理論，主要是指患者大腦的多巴胺分泌過剩，因而產生幻覺與妄想。多巴胺分泌過剩的原因，有動物研究觀察患病大腦組織細胞，發現原來應該依序排列的六個分層出現位置錯亂的情形，而錯亂的原因，學界曾觀察過去百年患者的生日分布，發現患者較集中在寒冷季節出生，因此有人推測這個疾病的源頭可能與冬季活躍的流感病毒、感冒病毒感染或者因冬季日照短而容易使維他命D攝取不足有關。

藍祚鴻表示，受大腦病變影響，患者的每個想法與感受都很真實，因此雖然聽者不見得認同患者所說，但可以告訴他「我能理解你有這樣的感受」，讓患者感到被包容接納，並提高與周遭人溝通以及穩定接受治療的意願。臨床上見到順利回歸正常生活的患者，除了穩定用藥，心理與認知改善也是關鍵之一。