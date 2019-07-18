發現虎頭蜂別慌 動保處：勿動手、通報人員處理

2019-07-18 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



今年五月下旬，新北市動保處接獲瑞芳區義方國小校內出現多顆蜂窩，瑞芳動物之家隨即派員前往處理，總計發現15顆蜂巢，動保處與校方人員協調，在學校下課後，才進行摘除任務，避免蜂群逃脫攻擊，確保師生安全。

義方國小總務主任林彥丞表示，目前逐漸進入夏季，也就是蜂窩又逐漸成形的時期，最近老師、小朋友們通報有見到蜜蜂的蹤跡，為了避免蜂窩越來越大，蜜蜂數量越來越多，可能造成師生遭受蜂螫，便趕緊通報新北市動保處請求摘除蜂窩，以保護師生的人身安全，特別感謝新北市動保處派員一晚共摘除了15顆蜂窩，免除大家恐蜂疑慮，提供師生一個安全、快樂的校園學習空間。

動保處表示，在每年的3、4月，蜂窩的體積多為小型如柳丁般大小，此時蜜蜂的數量不多，如果蜂窩比手掌、籃球體積還大時，蜂窩內已有超過百隻甚至是千隻以上，大大提高遭受蜂螫的機率。民眾如有發現蜂窩，應及時動保處摘除蜂窩，除了保護民眾的生命安全，也降低摘除蜂窩的人員被蜂螫的機率。

動保處表示，民眾住家附近若出現蜂窩，請勿自行拆除，尤其是具有木質紋路的虎頭蜂窩，虎頭蜂攻擊性強，蜂毒蛋白對體質敏感者極易造成過敏性休克，產生低血壓、噁心、嘔吐、上呼吸道水腫、呼吸困難、意識不清、冒冷汗等休克症狀。