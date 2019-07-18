台南再增一登革熱病例 仍然是在全台最有名的那個里

2019-07-18 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市中西區郡王里一處老屋被發現有大量的登革熱病媒蚊孳生源，屋主今天雇工拆除。圖／衛生局提供 分享 facebook 台南市登革熱本土病例再添一例，總數達到11例，新增的病例，是針對之前的病例，擴大採血後發現，仍是在病例最集中而且「全台知名」的中西區開山里，此外，由於高雄新確診的病例，曾經到七股大埕里及西港中州里活動，當地居民應特別注意。

台南市登革熱防治中心表示，自6月30日截至7月17日止，針對登革熱確診個案之居住地及活動地區里辦理擴大採血檢驗，共計採檢607人。依據衛生局檢驗中心檢驗結果，判定須二次採檢共計74人，目前有20人已進行二次採檢，其中1人於7月17日判定確診為本市第11例本土登革熱個案，而74人無法在第一次中確認，有部分原因可能是之前曾經有過感染。

新增中西區開山里本土登革熱病例為70歲婦女無業，具慢性病史，無出國旅遊史，案於7月2日至大埔福德祠擴大抽血站進行NS1快篩抽血，期間無不適症狀、無就醫，因首次抽血報告未確定，須再採檢，個案於7月16日進行二次採檢，並於7月17日判定確診。

個案自7月1日起，除開山里住家外，曾至東菜市場、大埔福德祠、復興公有市場（東門圓環旁）等地區活動，前述地區皆已於7月3日及7月6日同步執行戶內外化學防治完畢。另，於7月17日上午再次針對個案居住地周圍執行孳生源清除作業，並於同日晚間至個案住家按壓噴霧罐進行防治。

另昨日高雄確診病人於7月13日及14日有七股區大埕里、西港區中州里的活動史，請民眾注意防蚊措施，防治人員於今日進行活動地加擴大孳生源清除及噴霧罐化學防治。

中心指出，由於第5號颱風「丹娜絲」可能夾帶豪大雨，民眾請注意收捲遮陽帆布時要小心不要成為孳生源，登革熱防治重點就是清除孳生源，不要有積水容器，讓蟲卵有孵化成孑子的環境。全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器(處)，加以改善或排除。