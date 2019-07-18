30歲男腹肚不止 竟是大吃大喝引起這疾病

2019-07-18 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



柳營奇美醫院日前有一名30歲年輕男性，因上腹持續疼痛不止來求診。醫師檢查後發現其血清脂肪酶過高，診斷為急性胰臟炎。病人的血脂肪中呈現極高的三酸甘油脂，為造成此次疾病的元兇，經詢問下發現病人過去即有糖尿病史，腹痛前晚曾大吃大喝，導致高三酸甘油血脂症及併發胰臟炎。治療上除了配合使用胰島素控制血糖外，也加上口服藥物搭配下降三酸甘油脂，出院後在門診持續追蹤。

柳營奇美醫院內分泌科陳柏蒼醫師表示，血液中的脂肪通稱為血脂肪，其功用為提供身體所需能量、合成荷爾蒙及膽酸、合成細胞膜等。仔細分析其成分，可細分為高密度脂蛋白膽固醇（HDL）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）和三酸甘油脂（TG），在體內各司其職，但若代謝失調，產生血脂比例的失衡，這時就稱為血脂異常。一般人抽血的檢體經離心後上層應為清澈血清，但此病人檢體卻浮著一層厚厚的牛奶白，醫學上稱此現象為高脂血症（Lipemia）。

陳柏蒼提醒，膽固醇高容易導致動脈血管粥狀硬化，進而產生各種心血管疾病，如心肌梗塞、腦中風、周邊血管阻塞等。而三酸甘油脂高，也就是大家俗稱的血油高、血濁，可能引發肥胖或心血管疾病、動脈硬化、胰臟炎等。其中胰臟炎除了造成疼痛不適需住院治療外，也有可能演變為重症，接近百分之五的死亡率，所以千萬不可輕忽。

陳柏蒼說，發生高三酸甘油血脂症的成因可分為先天原因及後天失調。經研究發現某些病人因基因缺陷，造成三酸甘油脂在代謝過程中出問題，而參與其中的基因非常多，其中又以Apolipoprotein A5（ApoA5）的基因多型性變異為主。在後天失調上，高三酸甘油血脂症和肥胖、代謝症候群息息相關，故平常的飲食內容也需要好好的檢視，避免不必要的油脂攝取。

陳柏蒼指出，先天的基因缺陷很難改變，後天的失調可以調整。飲食內容需注意避免過量飲酒，食用如精緻澱粉、蛋糕、麵包、含糖飲料、高果糖玉米糖漿、高油脂等食物，這些都可能造成血中三酸甘油脂升高。進食中應細嚼慢嚥，多攝取原型食物，避免大吃大喝與暴飲暴食。另外，若本身有合併代謝症候群（高血糖、高血壓、高血脂肥胖）的病人，應和醫師討論，擬定減重計畫，同時將血糖、血壓控制在正常目標內。