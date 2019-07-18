台灣民族性殺了日本名店？網：工讀生薪資別求職人水準

2019-07-18 10:43 聯合新聞網 綜合報導



梅光軒曾在台北101展店。 資料照／台北101提供 分享 facebook

北海道拉麵名店「梅光軒」台灣分店7月底將收攤，引起不少人議論，台灣人對日本美食接受度高，但名店來台卻不一定能成功打進市場，究竟是什麼原因？許多網友直指，問題出在台灣人的做事方式。

梅光軒撤出台灣在PTT八卦板掀起話題，「日本餐廳來台展店好像都會走味」，一名網友表示，梅光軒剛開店品質很不錯，但後來湯頭越來越淡，會倒不意外。他進而提到兩個日本名店台灣分店的案例：一家天婦羅丼飯被嫌品質不佳，社長親自飛來台灣找原因，才發現是員工沒按照SOP；一間九州拉麵名店遭台灣消費者狠批，於是日方將代理權收回，改為自己直營。

「不知道是台灣人做事不認真，還是日本人不用心經營？」發文者的疑問引起熱烈討論。部分網友認為台灣分店無法複製日本品質，是因為「民族性使然」，「台灣人不就能混就混，認真做事的是傻子」、「日系連鎖來台沒有一家不崩壞的，台灣人的做事態度比較輕忽隨便」。

但有更多人指出問題出在老闆身上，「為了業績只想cost down」，「賣得比日本貴，員工薪水比日本少」、「工讀生薪水要求職人水準的話…算了」、「在日本付鬼島的薪資給日本人，他們也不會照SOP走」、「台灣只有效率極大化」。也有人檢討市場，「台灣消費者只要CP值」，自然對價格略高的日本拉麵較難接受。

認為梅光軒純粹是味道無法滿足台灣人的也不少，「根本台式口味」、「吃起來很沒特色」。「拉麵要完全照日本口味做，真的太鹹，但為了迎合台灣口味調淡，又會讓拉麵失去特色」，有網友分析道，這是許多日本拉麵業者來台會遇到的兩難，也是能否在台灣生存的關鍵。