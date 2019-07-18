彭啟明：丹娜絲東部外海北上 今明仍有明顯雨勢

2019-07-18 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，丹娜絲颱風在過去幾天變化很大，預測路徑從往西，到登陸台灣，如今在東部外海北上，目前颱風本體已經與原來東半邊的低壓整合完成，中心位置大約在花蓮台東外海約260公里的海面上，颱風東南半邊的水氣較多，靠近台灣西半部較少，只有零星雲系影響台灣，颱風七級風暴風半徑150公里還碰不到東部陸地，以每小時30公里速度往北移動，預計今天下午就將在新北及宜蘭外海，日本與那國島附近，直接北上而去，對台灣沒有直接影響。

他說，目前颱風警報上，因為颱風沒有直接影響陸地，仍維持東半部及北部的海上警報，自然沒有所謂的停止上班上課問題，今天大致上，中南部仍要留意可能稍有局部下沉氣流，會感受較悶熱，但不會像昨天那麼極端的類似焚風，而偶有對流雲系移入會緩和一些，全台各地都有零星局部陣雨，有時候剛好有對流雲系移入，雨勢會稍大一些。

而要留意的是台灣西南方，他說，在菲律賓呂宋島的低壓，過去一天消消長長，甚至發展條件比颱風還要來得好，但過去幾個小時來看，也出現高低層分離，同時丹娜絲也與東邊的低壓整合完成，這兩個系統都是在整個大低壓帶當中，今天的觀察重點就是這個低壓帶如何在太平洋高壓外圍環流影響下，被拖著往北走，由於位置關係，目前的預估從台灣南端擦邊而過，南部會受到偏西南風影響，及低壓的水氣北上，周五六會有持續性的降雨，要稍微留意，但嚴重性預期比起前兩天預估稍緩和一些，而且偏西南風的天氣可能會持續到下周，要稍微留意可能會有零星較大雨勢發展。

他說，而水氣在周日、周一後，會逐漸減少，又再回到典型的夏季天氣，預期會有一短穩定的時間點。