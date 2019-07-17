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捷運車門異常…近半是吊飾「卡門」 可能害全車旅客下車

2019-07-17 23:19聯合報 記者鍾采蓉／台北報導

在捷運門溝的「異物」琳瑯滿目，最常見的就是背包上掛的小飾品。 圖／北捷公司提供
在捷運門溝的「異物」琳瑯滿目，最常見的就是背包上掛的小飾品。 圖／北捷公司提供
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民眾搭乘捷運偶爾會遇到車門開關異常，台北捷運公司統計，超過5成以上是「車門卡到異物」導致無法正常開關，前年捷運車門開關異常有65件，幾乎一半是異物造成，去年也是如此，至於最容易「卡門」的東西，是旅客背包小吊飾。

北捷統計，捷運車門每天開關約122萬次，而平均700萬次開關門，才會發生1次車門異常事件。北捷新聞課長凌啟堯表示，如果異物太小或是卡得太深，站長只能請車上全部旅客下車、改搭下一班車，再把「卡門」的列車開回機廠，將異物拆解取出。

捷運站務人員用特製「虎克勾」將異物從車門縫取出。圖／北捷公司提供
捷運站務人員用特製「虎克勾」將異物從車門縫取出。圖／北捷公司提供
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至於乘客掉落甚麼東西造成卡門，北捷指出，最常見的就是背包上掛的小飾品，另外像是鈕扣、鉛筆、雨傘頭、梳子、護唇膏等旅客隨身小物，都是「卡門」的主角。

北捷公司表示，當車門開關時遇到異物，車門會執行REOPEN（重新開門），為了確保車門重開功能正常，捷運公司每月定期執行模擬異物測試，確保車門夾住不同形狀與厚度的異物，均可重新開啟。

異物掉落通常與乘車擁擠有關，因此北捷呼籲旅客進入車廂後請盡量往內部移動，並且把後背包改為手提，與車門保持適當的距離，以避免因為推擠造成異物掉落車門門溝，共同維護車門開關的順暢。

北捷捷運
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