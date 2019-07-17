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輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

颱風天就是要網購 「淹水堵縫神器」搜尋暴漲2.6倍

2019-07-17 18:55聯合報 記者陳立儀╱即時報導

夏天是颱風旺季，大眾早已有防颱意識，根據蝦皮購物統計，自從6月起防颱用品關鍵字搜尋量已提升7倍，其中大容量礦泉水、泡麵、即時食品是最熱門搜尋TOP 3；friDay購物「颱風、防颱、雨具」等站上關鍵字較前一周激增百倍。去年南台灣大淹水讓許多人記憶猶新，社群團購網ihergo愛合購去年熱賣的「堵縫神器」門窗密封條，可以避免雨水從門窗縫隙滲入，近日搜尋量上漲2.6倍，是最熱搜的防颱商品之一。

蝦皮購物提醒，颱風期間應盡量避免外出，並隨時準備好緊急避難包，包括緊急糧食、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品．身分證、健保卡、存摺影本、其他合法重要證件與少許現金等貴重物品需要具有防水功能的防水袋妥善保存，同時備妥求生哨、大容量行動電源、免電池手壓式手電筒等防颱用品。

行政院消防署建議準備至少3日份食物，且每人需至少準備3公升，如果家中有嬰兒還要準備奶粉、嬰兒食品、奶瓶等，蝦皮購物推薦台鹽海洋鹼性離子水850ml X 20入售價375元、日清合味道海鮮味杯麵32元、明治Q貝3號奶粉塊275元；

除了貼身衣物之外，最好準備具備防風防水功能的外套，推薦The North Face Resolve 2 Jacket外套售價3,480元、加厚款兩件式防水雨衣售價488元、Nike Kawa Shower防水拖鞋售價699元。

friDay購物指出，往年每逢颱風季，即食食品、行動電源、防颱用具等商品銷量較平日平均成長3成，丹娜絲颱風預計帶來豐沛雨勢，也讓雨具、防濕商品銷量較平日再翻倍增加，直立式鞋襪烘乾機的關鍵字搜尋於本周再次明顯攀升近30倍，預計將帶動銷量成長超過5成，雨鞋、雨傘、雨衣再次重回熱銷榜，許多消費者偏好可攜帶且收納方便的矽膠鞋套，關鍵字搜尋增加近30倍，也可望帶動銷量成長超過3成；即食類商品最受歡迎的品項為不需另外加工或僅需使用瓦斯加熱的商品，例如滷味真空包、米漢堡及咖哩即食調理包、快煮麵等都是颱風天最熱門的選擇，預估銷售狀況將較平日成長3成以上，箱購飲用水、折疊式水桶的業績更可望翻倍成長。

樂天市場泡麵類在發布颱風預警時關鍵字搜尋量突增6成，瓶裝水也因這兩年颱風後水庫泥沙致使自來水混濁、採購量大增3倍，零食飆升2倍、洋芋類與夾心類點心最受歡迎，精選推薦尾西即食飯－松茸飯、海洋離子水850ml X 40入、小熊餅乾家庭號10入、日本Bikkle乳酸飲料24入、湖池屋杯裝洋芋條12入等商品，即日起至7月31日消費滿3,000元點數回饋10%，加碼推出樂天市場App限定單筆滿666現折50元。

松果購物提前先備妥「防颱保位戰」專區，祭出雨衣、雨傘、除濕、烘衣、清水管等相關雨具及防颱商品全面3折起，目前主要買氣顯現在外出防颱防水商品上，近期以矽膠的防水鞋套最熱銷，JOJOGO防水雨鞋套月銷量超過3,500組，超大傘面雨傘歷久不衰，其中135公分大傘面的神美超大傘面56吋自動開雨傘銷量最佳，隨著豪雨來襲，170公分的巨人傘近一周銷量成長超過1.5成，機車族必備的雨衣也擠進熱銷前三名。

ihergo愛合購開設「防颱百寶箱」專區，匯集快煮麵、乾糧零食、雨具防水商品、掃除清潔用品等4大類防災必需品，專區內商品輸入指定折扣碼「防颱沒在怕」，結帳可再打92折。根據ihergo愛合購觀察，每年颱風季都市消費者以購買泡麵、快煮麵及乾糧等食品為主，非都市地區則以購買防淹用具、緊急照明、應急用品、掃除用具等為主，近日最熱銷的麵類商品為印尼營多撈麵，雨具類成長最多的是190元有找的矽膠鞋套、400元有找的短靴雨鞋。

LTP直立式鞋襪烘乾機，friDay購物特價441元。圖／friDay購物提供
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便攜醫藥包，蝦皮購物售價71元。圖／蝦皮購物提供
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丹娜絲颱風泡麵蝦皮購物
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