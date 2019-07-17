高雄第40例本土登革熱現蹤 他常到金獅湖公園運動

2019-07-17 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄本土登革熱持續燒，第40例個案現蹤，疾管署今公布，高雄新確診1例本土登革熱病例，為三民區鼎西里60多歲男性，目前鼎西里並非疫情熱區，但由於個案住家與現在的熱區三民區本和里接近，疾管署表示，不排除有關，恐本和里仍有隱藏孳生源，目前高雄市疫情有逐漸緩和，但由於丹娜絲颱風逐漸接近台灣，各地降雨機會增加，仍不可掉以輕心。

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月14日出現發燒、胃部不適等症狀，並於發病當天及隔天就醫，經通報於今日檢驗確診感染登革病毒第四型。個案近期無出國史，平時活動地除住家外，經常於傍晚前往金獅湖公園運動。

莊人祥進一步說明，經衛生單位調查，個案住家與日前確診的本和里個案及鼎西里個案相近，依發病日及活動史初步研判個案於鼎西里周邊社區感染的可能性較高，但也不排除與本和里疫情有關。防疫人員已前往個案居住地執行孳生源查核及噴霧壓罐作業，近期將規劃至居住地周邊社區進行緊急防治工作。

今年截至目前國內累計50例本土登革熱病例，為高雄市40例，分別是三民區34例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例；台南市10例，則為中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有219例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。