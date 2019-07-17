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輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

高雄第40例本土登革熱現蹤 他常到金獅湖公園運動

2019-07-17 18:52聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄本土登革熱持續燒，第40例個案現蹤，疾管署今公布，高雄新確診1例本土登革熱病例，為三民區鼎西里60多歲男性，目前鼎西里並非疫情熱區，但由於個案住家與現在的熱區三民區本和里接近，疾管署表示，不排除有關，恐本和里仍有隱藏孳生源，目前高雄市疫情有逐漸緩和，但由於丹娜絲颱風逐漸接近台灣，各地降雨機會增加，仍不可掉以輕心。

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月14日出現發燒、胃部不適等症狀，並於發病當天及隔天就醫，經通報於今日檢驗確診感染登革病毒第四型。個案近期無出國史，平時活動地除住家外，經常於傍晚前往金獅湖公園運動。

莊人祥進一步說明，經衛生單位調查，個案住家與日前確診的本和里個案及鼎西里個案相近，依發病日及活動史初步研判個案於鼎西里周邊社區感染的可能性較高，但也不排除與本和里疫情有關。防疫人員已前往個案居住地執行孳生源查核及噴霧壓罐作業，近期將規劃至居住地周邊社區進行緊急防治工作。

今年截至目前國內累計50例本土登革熱病例，為高雄市40例，分別是三民區34例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例；台南市10例，則為中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有219例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署呼籲，丹娜絲颱風逐漸接近台灣，各地降雨機會增加，請民眾做好防颱措施之餘，雨後也應儘速落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外積水容器，將積水倒掉並澈底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。

疾管署防疫人員於高雄市三民區鼎西里查核病媒孳生源。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員於高雄市三民區鼎西里查核病媒孳生源。圖／疾管署提供
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丹娜絲颱風疫情登革熱
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