防曬係數等於防黑係數？ 錯！擦了還是會變黑

2019-07-17 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



出門可以不化妝，但不能不防曬，皮膚科醫師耳提面命，外出擦防曬成了必需品。防曬乳的選擇，是不是防曬係數愈高，愈不容易曬黑？食藥署闢謠專區今回應，防曬係數高僅代表延遲皮膚曬傷時間，但不代表擦了就不會黑。

食藥署闢謠專區說明，太陽光中的紫外線依據波長的不同，可以分成UVA（波長320到400nm）、UVB（波長290到320nm）及UVC（波長200到290nm）3種，UVC因穿透大氣層的能力較弱，幾乎都可以被大氣層阻隔，因此對人體有影響的主要是UVA、UVB。

其中UVB會造成皮膚表層的發炎，使皮膚發紅或曬傷，而UVA穿透力比較強，往往會造成皮膚深層的傷害與持續性破壞，破壞真皮中的膠原蛋白和彈性纖維，引發黑色素形成，使皮膚漸次曬黑，造成黑色素沉澱、皮膚老化等現象與皮膚癌的風險增加。

SPF是目前用來評估紫外線的指標之一，主要是評估受試者在相同的日光或人工產品的紫外光環境下，使用防曬產品後發生曬傷所需的時間與未使用所需時間的比值。

簡單來說，假設一個人未使用防曬產品時發生曬傷所需的時間為10分鐘，而使用SPF15之防曬產品即可以延長被曬傷的時間15倍，也就是150分鐘才會曬傷。此時SPF為150分鐘／10分鐘＝15。

因此，未曬傷的情形下，皮膚仍然會受到紫外線的曝曬，持續累積傷害與誘發黑色素，因此SPF係數越高，代表著延後皮膚曬傷時間，但並不能保證皮膚越不會變黑。