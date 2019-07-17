觀測到了！福衛七號第一筆氣象資料長這樣

2019-07-17 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台灣自主研發的福爾摩沙衛星七號上月底升空，昨（16日）成功觀測到第一筆大氣層和電離層剖線資料，並於今天反演處理完成。

國研院太空中心表示，目前只是測試階段，預計發射後第7個月，科研團隊確認資料無誤後，電離層和氣象資料將免費開放各界使用，有興趣者可由國家太空中心網頁http://www.nspo.narl.org.tw/tw2015/info/fs-data.html 取得。

福衛七號於台灣時間6月25日下午14時30分，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，由美國SpaceX公司的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）搭載發射升空。同日下午20時48分，福衛七號在軌道繞行第三圈時，進入台灣地面站的通訊範圍，成功與位在中壢與台南的地面站進行通聯。

國研院指出，福衛七號緊接著展開各項系統檢查，目前各項功能測試結果均為正常。在昨天成功觀測到第一筆大氣層和電離層剖線資料後，國研院太空中心將持續對最新掩星訊號的接收技術和無線電射頻信標儀和離子速度儀進行測試，針對衛星特性和環境，進行衛星運作參數的最佳化。

待數據結果最佳化之後，國研院太空中心、中央氣象局、中央大學、成功大學和國際性大氣和電離層科研團隊將合作，進行福衛七號資料的驗證與氣象預報影響評估。預計發射後第7個月，可以開始提供所觀測到的電離層和氣象資料。