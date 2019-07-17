颱風還沒來菜價先漲了 絲瓜以前論條算今論斤賣

2019-07-17 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



「太扯了吧！颱風還沒進來，菜價是在漲什麼？」高雄市退休老師林素美今天一早到傳統市場買場，買一條絲瓜，昨天看到1條35元，今天居然一下了就論斤賣，結果半斤20元，她買1條絲瓜56元，漲幅達六成以上。

根據果菜市場的交易量分析今天的菜價每公斤均價44.6元，比昨天每公斤40元上漲約一成以上。民眾上菜市場，已經感受到菜價「漲」聲響起。經營美髮店的張姓業者因念大學的女兒返家，想多吃點青菜，今天上午到傳統市場買空心菜，以前一把10到15元，今天現場一把變成35元，「是要搶颱風財嗎？」

鄭姓菜販苦笑說，不是啦，主要是前陣子高雄連日豪雨，有時又立即出大太陽，葉菜類幾乎泡爛了，現在等不到長大，又擔心颱風要來，所以連小株都一起先搶收，放在菜架上，立即被搶光。

另外有絲瓜上周1條才賣35元，今天已變成論斤稱兩，退休老師林素美質疑，這也太離譜了，颱風根本都還沒有進來，這根本就是業者預期漲價的心態，苦瓜也是貴得離譜，盛產時1條10到15元，現在1條達50元。