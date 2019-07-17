親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

放不下的黑孩子們 「孩子的書屋」陳爸未竟的遺憾

輕颱丹娜絲來襲 預估這兩天影響最劇

檢視你的便秘類型 這樣調理身體才有用

2019-07-17 18:08聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

一名35歲的女性，長期飽受便秘之苦，嘗試各種方式，軟便劑、益生菌等，都是初期有效，後期就得加重劑量，後續甚至完全沒用，就診後才發現是體質導致腸胃蠕動不佳，經過中醫調理後，才逐漸獲得改善，不再大腹便便，體重也跟著減輕，不必天天再為排便所苦。

國人生活習慣不如過往，久坐、少動、壓力大，加上飲食不均衡，三餐不定，都使得便秘很容易找上門，開業中醫師洪崇瑜表示，每周若排便少於3次，且每次都需要用力排便，排出的便便都呈現乾硬，即使排完便仍感覺大不乾淨，或是腹脹、排氣或糞便帶有惡臭味等，只要符合其中2項，就是便秘已找上門。

長期便秘不改善，會影響身體健康，如大腸水腫、下半身血液循環緩慢，易出現梨形身材，毒素聚集易造成口臭、體臭等，精神方面也容易出現煩躁、心神不安、失眠等情形，長期便秘刺激腸黏膜，也容易引發大腸癌。

洪崇瑜表示，改善便秘必須對症下藥，常見的臨床症狀可分為5型，「熱秘型」易口乾口臭、易臉紅身熱，調理重點為清熱通便，可多攝取袪火通便的食物；「氣滯型」常見於高壓力族群，容易消化不良或常打嗝，調理重點為順氣導滯，應少吃辛辣刺激性及不易消化的食物；「氣虛型」常見於體弱多病者，活動量少的老人，調理重點為補氣潤腸，可多吃補氣的食物；「血虛型」大多發生在病後或術後，調理重點為養血潤腸，可多攝取補血食物；「冷秘型」易手腳冰冷、代謝力或體力非常差，調理重點為溫陽通便，不建議吃生冷食物。

洪崇瑜表示，現代人常求快，不願改變生活習慣，減少久坐或是增加運動量，而是買益生菌或是軟便劑，事實上，益生菌並非適合每一個人，有的人剛開始吃有效，後來效果不彰，甚至加重劑量也是無效，小心這些保健食品已經影響你的體質了。

洪崇瑜說，中醫主要是透過調理體質以恢復腸道自身的蠕動力，想要保持腸道順暢，運動及飲食均衡才是最重要因素。

中醫久坐
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

高鐵傳突然斷電 列車直接停在鐵軌上

2019-07-17 15:57

北捷卡門主角大公開 背包吊飾為大宗

2019-07-17 15:37

每種罪背後都隱藏著憤怒 林立青：懶惰其實不存在

2019-07-17 15:27

嫉妒最傷你的心！蔡璧名以莊子幽默詮釋 鄧惠文籲修道脫離

2019-07-17 15:25

年輕也會得失智症 需提早做準備

2019-07-17 18:13

觀測到了！福衛七號第一筆氣象資料長這樣

2019-07-17 18:11

阿茲海默症新發現 女性遠高於男性

2019-07-17 18:02

超高淨化效率！伊萊克斯PURE A9空氣清淨機美型登場

2019-07-17 17:50

加熱式菸品合法化民眾附議成案 國健署堅持反對立場

2019-07-17 17:11

免費下載App消費爭議多 消保官提醒詳閱說明及評論

2019-07-17 17:02

影╱不要放棄治療 C肝三個月治癒

2019-07-17 16:24

高鐵電力異常一度停駛 部分列車延誤10分鐘

2019-07-17 16:06

苗栗38.7度！ 竹苗7測站逾38度極端高溫

2019-07-17 14:58

非法旅宿查察全台超過千家 這些縣市最驚人

2019-07-17 14:25

加熱菸有害物質雖比紙菸少 還是戒菸較好

2019-07-17 14:21

禿頭福音！北榮研究 拉撐小鼠皮膚可誘發毛髮再生

2019-07-17 14:18

1年半接生600名嬰兒 全靠輔大醫院2婦產科男醫

2019-07-17 14:17

AI助孕！38歲婦人拚生子 奮戰8年終如願

2019-07-17 14:16

新二代體驗移民官 邱豐光：歡迎報考

2019-07-17 14:07

林佳龍首度表態 政策目標希望Uber留在台灣

2019-07-17 14:05

埔基心導管手術全靠1人撐 中山醫支援3醫師

2019-07-17 14:00

北榮研究 拉撐小鼠皮膚可誘發毛囊新髮

2019-07-17 14:00

全台1215間非法旅宿 宜蘭屏東南投都破200間

2019-07-17 13:30

13歲男排便用力竟昏倒 醫：青少年暈厥應立即就醫

2019-07-17 12:58

30歲妙齡女胸悶呼吸困難 竟是因心室破小洞

2019-07-17 12:58

糖尿病患者芭樂吃過量血糖飆 納悶「芭樂不甜阿」

2019-07-17 12:57

氣切傷口增生肉芽 氣管通道剩0.2公分

2019-07-17 12:54

菜價連漲 自助餐綠色蔬菜變少了

2019-07-17 12:54

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:54

台灣古生物多 發展台版侏儸紀有前途

2019-07-17 12:20

雲林籲全民防治登革熱 落實「巡倒清刷」

2019-07-17 12:18

罷工落幕 長榮航空日本青森定期航線如期開航

2019-07-17 11:55

交通部推Uber計程車化 計程車Uber化

2019-07-17 11:47

集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

2019-07-17 11:39

搶救偏鄉遲緩兒 雙福基金會徵求愛心認購

2019-07-17 11:31

新光醫與生技公司簽約 將再送七件細胞治療案

2019-07-17 11:28

高鐵延屏東 林佳龍：晚做不如早做

2019-07-17 10:23

沉迷網路遊戲3年產幻覺？ 高一男：大家都說我壞話

2019-07-17 10:23

藥師服務偏鄉30年 不讓長輩買電台藥

2019-07-17 00:16
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

2019-07-17 11:43

不排除成「穿心颱」 氣象局發布丹娜絲颱風海上警報

2019-07-16 23:34

輕颱丹娜絲逼近！一張圖看今起四天降雨範圍

2019-07-17 00:12

丹娜絲雲系分離 第六號颱風百合恐生成

2019-07-17 09:28

丹娜絲颱風恐直撲台灣 今天愈晚雨愈大

2019-07-17 07:54

是否放颱風假？ 丹娜絲風雨預測出爐 花蓮進入陸警範圍

2019-07-17 14:38

輕颱丹娜絲進逼 上午11時30分發布陸警

2019-07-17 09:21

「請自備塔位，簽好與妻訣別書」 海委會颱風示警文挨轟

2019-07-17 09:28

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

2019-07-17 16:25

公務員領4、5萬薪人人羨？ 她坦言：只會寫冊蓋章 愈來愈笨

2019-07-17 10:38

「丹娜絲」直撲？擦邊？ 最快今午發布陸警 全台備戰

2019-07-17 00:41

糖尿病患者芭樂吃過量血糖飆 納悶「芭樂不甜阿」

2019-07-17 12:57

丹娜絲颱風恐登陸 吳德榮：明起防致災性降雨

2019-07-17 07:17

每日星座運勢／處女付出回收成正比 總體運勢旺盛

2019-07-17 00:00

IKEA「絕版品出清」又來了！ 千項商品5折起　推車、衣櫥、寵物用品全都有

2019-07-17 13:10

網質疑颱風備三天糧？ 釣出消防署臉書回應

2019-07-17 15:53

7米飄浮地球「蓋亞」首度現身台北信義區 絕美閃耀地球拍照點在這裡！

2019-07-17 13:04

交通部推Uber計程車化 計程車Uber化

2019-07-17 11:47

輕颱丹娜絲來襲 影響最劇時間預估為本周四至周五

2019-07-17 16:33

輕颱丹娜絲侵台 新北明晚8點起影響最深

2019-07-17 11:38

歐陽娜娜甩「江西那」風波擒新代言人 粉絲曬下單截圖力挺偶像

2019-07-17 08:35

樂桃冬季航班下午4點開賣 6航線、14航班搶先看

2019-07-17 11:58

丹娜絲來襲 台東民眾嘆：颱風來就得吃砂

2019-07-17 11:21

樂桃今開賣冬季機票 航班航線一次看

2019-07-17 11:23

影／蘭嶼及綠島今晚6時起停班停課

2019-07-17 15:21

因應丹娜絲颱風 國內航線取消六航班

2019-07-17 10:40

身分證字尾有這幾個數字 飯店自助餐可免錢狂吃

2019-07-17 16:45

輕颱丹娜絲來襲 若遇停水記得要做這件事

2019-07-17 13:38

趁8月底結束營業前吃一波！王品酷必推肉量加倍再送越式河粉

2019-07-16 18:41

1年半接生600名嬰兒 全靠輔大醫院2婦產科男醫

2019-07-17 14:17

慣老闆抱怨新鮮人「工作態度差」反被嗆 網友：問問題也不行？

2019-07-17 10:47

丹娜絲「分身」成颱機率低 但降雨接力到周六

2019-07-17 16:20

丹娜絲颱風逼近 蘇花南迴等七公路警戒

2019-07-17 13:24

【兒女心情】劉湘湄／冰箱

2019-07-17 06:00

星巴克也能用LINE Pay！享買一送一 還可送禮物卡

2019-07-17 15:34

輕颱丹娜絲合體「東邊雲系」 路徑可能明顯東偏

2019-07-17 17:04

苗栗38.7度！ 竹苗7測站逾38度極端高溫

2019-07-17 14:58

颱風丹娜絲逼近 北市府要求大巨蛋提前防颱

2019-07-17 11:03

明天停班停課？ 新北：最晚10點宣布

2019-07-17 16:47

丹娜絲颱風影響 客輪業者急運離島數千遊客回台

2019-07-17 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top