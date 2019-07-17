檢視你的便秘類型 這樣調理身體才有用

2019-07-17 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



一名35歲的女性，長期飽受便秘之苦，嘗試各種方式，軟便劑、益生菌等，都是初期有效，後期就得加重劑量，後續甚至完全沒用，就診後才發現是體質導致腸胃蠕動不佳，經過中醫調理後，才逐漸獲得改善，不再大腹便便，體重也跟著減輕，不必天天再為排便所苦。

國人生活習慣不如過往，久坐、少動、壓力大，加上飲食不均衡，三餐不定，都使得便秘很容易找上門，開業中醫師洪崇瑜表示，每周若排便少於3次，且每次都需要用力排便，排出的便便都呈現乾硬，即使排完便仍感覺大不乾淨，或是腹脹、排氣或糞便帶有惡臭味等，只要符合其中2項，就是便秘已找上門。

長期便秘不改善，會影響身體健康，如大腸水腫、下半身血液循環緩慢，易出現梨形身材，毒素聚集易造成口臭、體臭等，精神方面也容易出現煩躁、心神不安、失眠等情形，長期便秘刺激腸黏膜，也容易引發大腸癌。

洪崇瑜表示，改善便秘必須對症下藥，常見的臨床症狀可分為5型，「熱秘型」易口乾口臭、易臉紅身熱，調理重點為清熱通便，可多攝取袪火通便的食物；「氣滯型」常見於高壓力族群，容易消化不良或常打嗝，調理重點為順氣導滯，應少吃辛辣刺激性及不易消化的食物；「氣虛型」常見於體弱多病者，活動量少的老人，調理重點為補氣潤腸，可多吃補氣的食物；「血虛型」大多發生在病後或術後，調理重點為養血潤腸，可多攝取補血食物；「冷秘型」易手腳冰冷、代謝力或體力非常差，調理重點為溫陽通便，不建議吃生冷食物。

洪崇瑜表示，現代人常求快，不願改變生活習慣，減少久坐或是增加運動量，而是買益生菌或是軟便劑，事實上，益生菌並非適合每一個人，有的人剛開始吃有效，後來效果不彰，甚至加重劑量也是無效，小心這些保健食品已經影響你的體質了。

洪崇瑜說，中醫主要是透過調理體質以恢復腸道自身的蠕動力，想要保持腸道順暢，運動及飲食均衡才是最重要因素。