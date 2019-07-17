超高淨化效率！伊萊克斯PURE A9空氣清淨機美型登場

2019-07-17 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



台灣氣候潮濕，加上近年空氣污染日趨嚴重，特別容易激發過敏性疾病症狀；衛生福利部國民健康署研究更指出，台灣近5成孩童在學齡前就被醫師診斷出患有呼吸道過敏性疾病，也因此讓空氣清淨機產品越來越受重視，2018年市場數據顯示，空氣清淨機的市場滲透率大幅成長了12%。

前台灣氣喘衛教學會理事長暨聖康診所院長黃立心表示，選購空氣清淨機時建議選擇CADR值（Clear Air Delivery Rate乾淨空氣輸出率）較高的機種，數字越高，淨化效率越好。另外家中有嬰幼兒或過敏體質成員時，選購空氣清淨機更需重視濾網的過濾能力，除了最高HEPA 13等級之外，最好還具備有抗菌功能。

瑞典家電品牌伊萊克斯在全球看準消費者對於空氣品質的重視，推出全新「PURE A9高效能抗菌空氣清淨機」，獨家五角外型設計可釋放螺旋狀立體氣流，強力循環至家中每個角落，淨化室內空氣更要仰賴360度HEPA 13抗菌濾網，五層濾網可分層過濾不同屬性的空汙粒子，如細菌、懸浮微粒、揮發性化學物質、異味，並釋放負離子有效捕捉空汙正離子，除菌力高達99.99%以上，淨化效率高達600 CADR值，等於每12分鐘可將15坪空間空氣淨化一次。超高淨化效能與過濾系統更獲歐洲過敏研究基金會認證，可有效改善過敏消費者的生活品質。更重要的是，外型呈現斯堪地那維亞設計一貫的時尚美學風格，讓居家空氣品質與品味都進階。

在智慧功能方面，PURE A9內建PureSense空氣品質偵測系統，能即時感測PM10、PM2.5、極細懸浮粒子、揮發性有機化合物、二氧化碳等數據，同時以4色燈號顯示，並自動依照空氣品質調整過濾效能。另可結合手機App，同步掌握室內外空氣品質，遠端遙控啟動，一回到家馬上享有潔淨好空氣。