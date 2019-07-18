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喝水、慶生講究多？德國人沒告訴你的50個生活怪癖

2019-07-18 09:10聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖／摘取創意市集/城邦文化《德國不意外！》一書
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德國提前祝壽會觸壽星霉頭。看德國人如此迷信，我想提前慶生可能會使你在生日前死亡的機率提高百分之七十四……。說到德國人，你的印象是什麼？「做事一絲不苟」、「高效率」、「出產品堅固耐用」等，這些是我們最常聯想到的德國人形象。

《德國人不意外！？為什麼德國人喜歡裸體、熱愛買保險、堅持糾正他人？剖析50個日耳曼人不正經的怪癖》是本德國人看了也拍案叫絕的曠世奇書！由英國幽默作家亞當．弗萊徹居住在柏林數年，放下德語文法問題（例如間接受格與直接受格的差異），帶你走上街頭，為你揭露道地德國人的思考邏輯、文化價值觀，瞭解德國人到底是怎麼生活的。─────設計小貼士

圖／Unsplash 提供
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喝水的講究DRINK APFELSAFTSCHORLE

大無畏的小老外，你真了不起！今天早上很累吧？我看你這麼努力想消化這一切，真是萬分欽佩。休息一下吧，渴了嗎？我來替你準備最德國的飲料⋯⋯。

首先要知道，德國人很害怕沒有氣泡的飲料，沒氣泡的飲料會嚇出他們一身冷汗。我很喜歡看觀光客或外國人在德國購買瓶身印有「經典」字樣的水，實在太好笑，他們心想「經典水」就是盤古開天闢地後天上降下的那種水，也就是靜止不動的非碳酸水──經典瓶中裝的一定就是這種水吧？

圖／摘取創意市集/城邦文化《德國不意外！》一書
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錯！幾百萬年的水歷史就這樣被德國人遺忘了。「經典」水當然是指氣泡水，你別傻了。想辦法喜歡氣泡水吧，不然下次去剛認識的德國朋友家跟他們要自來水喝，就等著他們用奇怪的眼神看著你，心想你該不會是剛出山洞的長毛原始人吧！

「Apfelsaftschorle」（蘋果蘇打）也是一樣的概念。你應該在電影裡看過心理治療師請病患描繪出一個幸福之地？當你感覺世界太大、太懾人的時候，可以前往的安全、寧靜的空間？通常是海邊、童年鄉村老家前廊上的搖椅之類的。

對德國人來說，這個幸福之地就是一池可以在裡面裸泳的蘋果蘇打湖水。忙了一整天──蓋章、填表格、讀了長達十五頁的菜單，然後出現選擇障礙──這時德國人就會點杯蘋果蘇打，躲到他們的幸福之地。這裡安穩又可靠，和氣泡水一樣，是經典中的經典。

這一個世紀以來，德國人一直對於氣泡水這個大發現以及國內眾多啤酒廠的精釀啤酒和愛爾啤酒感到相當自豪。他們覺得一切已經圓滿了，直到後來有個聰明的小伙子在氣泡水中加入了一點蘋果汁，創造出趣味度提升了百分之六的新鮮好滋味！

就這樣，蘋果氣泡水掀起了一陣狂潮。德國人措手不及，因為這滋味簡直太美妙，就像是在味蕾上開了整晚的迪斯可舞會。不過你當然是嚐不出這美妙的好滋味，因為你是外國人味覺。你會覺得，這不就是普通的蘋果蘇打嗎？不過是微幅進化的無聊氣泡水罷了。

認真過生日 KNOW THAT BIRTHDAYS ARE SERIOUS BUSINESS

在德國，生日不只是一個吃蛋糕的好藉口，也不是一直被問比昨天老一歲是什麼感覺這種煩人問題、喝掛後癱在一大疊外套底下的日子。不是這樣的。

慶生在德國是件大事。在德國過生日，可能誤觸的社會禁忌實在太多了，我看最好乾脆取消生日會，安靜地老去就好，不要大張旗鼓。首先要知道，你得帶蛋糕請公司所有人吃，雖然照理來說你生日應該是大家來替你慶祝，而不是你請大家。

圖／摘取創意市集/城邦文化《德國不意外！》一書
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另一個非常重要的關鍵是，生日只能在當天慶祝。在英國長大的人可以自己選擇要在哪一天慶生。如果生日落在週二，我們可以提前在週末慶祝，而慶祝的那天就成了我們的生日，我們會在那天收禮物，讓大家替我們祝壽，也會舉辦慶生會。到了週二，這天就變得跟一般的週二沒有兩樣，畢竟週六就已經過完生日了。在英國，生日只是一個抽象的概念，讓我們有機會在這一天戴上派對帽，成為眾所矚目的焦點。

在德國，你可不能擅自更改生日日期。你是三月一日生的，那麼這天就是你的生日，是你出生的日子。在這特別的一天，你離開了媽媽的身體。要成功改變生日日期的成功率跟長出第二個鼻子一樣，想都別想，你這個小騙子。

如果在安排上有困難而非得改期，那也只能改到你生日之後的日子。在德國提前祝壽會觸壽星霉頭。看德國人如此迷信，我想提前慶生可能會使你在生日前死亡的機率提高百分之七十四。還有，一定要知道自己出生的確切時間點，這樣才可以在準確的時間好好慶祝，這才是過生日的重點。

圖／摘取創意市集/城邦文化《德國不意外！》一書
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圖／摘取創意市集/城邦文化《德國不意外！》一書
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書名：《德國人不意外！？為什麼德國人喜歡裸體、熱愛買保險、堅持糾正他人？剖析50個日耳曼人不正經的怪癖》

作者：亞當．弗萊徹(Adam Fletcher)

出版社：創意市集／城邦文化

出版時間：2019年6月6日

本文摘自創意市集/城邦文化出版之《德國人不意外！》，由讀書吧電子書提供。

未經授權，請勿轉載。看更多《德國人不意外！》電子書內容。

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