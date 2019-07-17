年輕也會得失智症 需提早做準備

2019-07-17 18:13 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「雖然大家都害怕自己得失智症，卻都沒有準備好！」17日的「失智症病識感與準備度全台大調查」結果發布會上，世新大學民調中心執行秘書鍾岳勳表示，調查發現，8成民眾害怕失智症降臨自己頭上，可是只有2成作好準備。國健署署長王英偉呼籲民眾，無論幾歲都可能得失智症，需要從健康生活預防。

年輕型失智症增多

王英偉表示，除了老年失智症外，現在年輕型失智症（65歲以下）也開始出現，除了一般失智症的10大徵兆（記憶力衰退等）外，如果會有突然的情緒起伏、產生幻覺等情況，都有可能是年輕型失智症的前兆，民眾若有疑問，對於失智症的觀察徵兆等資訊都可以上國健署網站查詢。

台灣失智症協會副祕書長李會珍也提到，很多失智症其實不是在家裡發現，而是在職場，而且在失智症年輕化的趨勢下，很多人65歲前就有徵兆，但往往容易跟躁鬱症搞混，所以只要發現身體有長期異常、判斷力下降的情況，都需要儘快就醫，才能夠提早防備。

失智從預防做起

王英偉表示，政府現在希望從預防做起，呼籲民眾要維持健康生活、規律飲食。另外也要打造更多失智友善環境。另外鍾岳勳提到，經調查發現，多數民眾認為失智1個月只需要3萬以內就可以解決，但實際包含醫療加就業損失，1個月可能平均都要消耗5-6萬元，民眾要多加留意。

現場也邀請失智病友家屬郭女士分享經驗。她說，她的丈夫很年輕就得失智，當時為了就醫東奔西走，好不容易確認病況卻無人能幫忙，不過還好後來在新北市衛生局有關失智症的社群看到醫療、長照資訊，才讓她丈夫目前仍能做較輕微的工作，她很感謝新北市政府跟失智症協會的幫助。

【更多精采內容，詳見 】