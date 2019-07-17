阿茲海默症新發現 女性遠高於男性

2019-07-17 18:02 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



科學家發現，罹患阿茲海默症風險確實與性別有關！阿茲海默症協會17日於洛杉磯舉辦國際會議，針對美國有3分之2患者為女性，科學家相繼提出阿症與性別關係的證據。英國團隊發現是女性大腦中的有害tau蛋白質分布比男性廣，導致大腦細胞死亡機率高，美國團隊則發現女性特有基因的變異，也會增加阿症罹患風險。

美英患者女多於男

根據《英國廣播公司》報導，過往數據早就發現阿茲海默症罹患者中，女遠多於男，美國女性罹患比超過3分之2，而英國女性患者超過50萬人，男性患者則是35萬人。而過去提出的猜測：「因為阿症較多發生於高齡患者，而女性平均年齡較男性高」，確定被推翻。

本次阿茲海默症協會17日於國際會議發佈多個團隊的研究結果，英國團隊發現阿茲海默症患者的共同特徵是大腦會形成有毒的tau蛋白質，會逐漸殺死腦細胞、導致記憶出問題。而研究發現，女性大腦的tau蛋白質分佈較廣，期間的連結性也比較高。但目前這項研究僅點出性別差別，尚未找到應對的方式（例如要怎麼降低tau蛋白質的生成）。

女性易「基因變異」

而據《洛杉磯時報》報導，美國團隊、邁阿密大學科學家分析超過3萬組基因，發現某些年齡組中，罹患阿症的女性會出現一種名為APOE-e4的基因變異，發生這種變異的女性罹患阿症機率很高。

而學者特別警告，這個特定的年齡組並非高齡組，反而是中年期。學者認為，其實部分女性在早期就發生基因變異，但因為女性在口頭記憶測試與語言能力表現普遍都比男生佳，導致這些早期小有症狀的女性被忽略。

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