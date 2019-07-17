加熱式菸品合法化民眾附議成案 國健署堅持反對立場

2019-07-17 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣非法走私加熱式菸品猖獗，不少粉絲頁、代購等， 從國外非法攜入，海關也面臨無法可管只能叩關窘竟，今年四月底有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐，短短19天就得到5千多份附議正式通過，衛福部國健署今表態，拒絕合法化，明日將於平台公布詳細回應。

依據國家發展委員會「公共政策網路參與實施要點」第8點規定，須於提案通過兩個月內成具體回應，其中辦理時需與提案人召開訴求釐清會議，確認提案內容，但提案人卻於11日在討論區表示，不斷寄電子郵件回復想參加會議，但主辦單位至此卻未與其開過任何會議。

國健署菸害防制組科長柯瑞期表示，國健署5月9日向提案者發出會議通知，但提案者卻以主辦單位不應是衛福部，應由財政部共同主持為由拒絕出席。國健署站在保衛人民健康立場，堅持禁止輸入、製造、販售加熱式菸品原則。詳細內容明日將公布上網，後續會繼續參考國際資料做出政策。

事實上，台灣對新興菸品規範仍有進步空間，電子煙雖可依「菸害防制法」或「藥事法」開罰違法輸入、製造、販售，針對吸食行為，各縣市也開始擬定自治草案，如新竹市已有條例管理電子煙，新北市及台中市則還在草案階段，但目前並未有任何針對加熱式菸品的規範。

柯瑞期表示，國健署已著手進行最新調查，預計今年底可以完成，這次調查也與以往不同，除電子煙使用行為外，也首次加入加熱式菸品，希望更全面掌握國人吸食新興菸品的趨勢。

董氏基金會執行長姚思遠指出，「繳稅、管理、禁止青少年使用」是跨國菸草公司目前推動各國政府開放新興菸品的策略，2011年美國政府就是採取「開放成年人、禁止青少使用電子煙」政策，才短短幾年，竟如同「瘟疫」般，造成全美至少360萬中學生身陷電子煙危害中。

姚思遠說，跨國菸商正以同樣方式向各國政府施壓要求開放加熱菸，台灣政府有自主權，拒絕重蹈美國覆轍，讓年輕人身陷成癮及危害當中，也讓原本想戒菸的吸菸者不但菸戒不掉，甚至更易成為多重尼古丁使用者。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康