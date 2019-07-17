失去、痛過才更懂愛 婦產科名醫發文感動網友

2019-07-17 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



曾經失去過的愛，才能知道的痛。台大婦產科名醫施景中，今發文說到送一位剛生雙胞胎產婦出院，讓他太開心了，開心到說100次也不夠。

施景中提到，結識該名孕婦為上一胎時，其懷孕時有重度子癲前症，因此過程相當艱辛，雖生下孩子但後來仍是保不住；該孕婦為了紀念，將和寶寶握手牽在一起的照片刺在手臂上。

施景中說，那刺骨銘心的痛，他了解。而後該孕婦再做試管嬰兒並懷上雙胞胎，他提心吊膽的照顧，也用了不少藥；而後該孕婦雖輕微早產、但成功生下健康雙胞胎。聽到小孩的哭聲，父母眼淚潰堤，過程也讓施景中感動並放下心中重擔。

今天她們一家人順利出院，施景中說，他走到病房門口跟她們說：「妳要好好做人，不要再回來了。(笑)」

此文一出感動無數網友，獲得近8000個按讚與數百回應；有網友提到自己也是難孕體質，雙胞胎也是試管來的，看到施醫師的文字，更能體會媽媽渴孕的心情。施醫師全文如下：

============================= [曾經失去過的愛，才能知道的痛] 我的孕婦今天出院回家了。 我跟她說，我太開心了，說100次也不夠。 我們結識於她上一胎，寶寶有狀況，經同仁轉來，後來又發現她自己有重度子癲前症，整個懷孕中後期其實都在醫院度過了。 寶寶很可愛，醫院住了一段時間出院了。生完幾個月某一天，因為老天太喜歡她了，突然把她帶回去天上去了。 我從臉書知道這個訊息，驚訝到說不出話來，也不知道怎樣安慰她們夫妻倆。 孕婦倆為了紀念她，將和小孩握著手牽在一起的照片，刺到了手臂上。 我了解她的刺骨銘心的痛。 她一直想生，無奈一直無法成功。 ============================= 最後再碰到她已經是好幾年後，她好不容易試管嬰兒成功，是對雙胞胎。 她開心地來找我，但我很擔憂。 她很嬌小，懷雙胞胎注定有六分之一會早產，以她的子宮，大概放到20多周可能就撐不下去。她還有高血壓、早發子癲前症的病史，雙胞胎絕對更會惡化這個病程。 我提心吊膽的照顧，也用了不少藥。但夫婦似乎很放心，沒想到真的來越來越順，最後我的擔憂一掃而空。 上周她血壓終於高起來了，即使用藥控制狀況也不好，我就幫她剖腹生出來了。 ============================= 寶寶們輕微早產，但很健康，哭地很大聲。我把小孩抱給媽媽看，媽媽聽到小孩的哭聲早就紅了眼睛，這下一看更加眼淚潰堤。 到外面和先生報平安，先生也哭了。 ============================= 今天她們一家人順利出院，我放下心中一塊重擔。走到病房門口，跟她們說：「妳要好好做人，不要再回來了。(笑)」 其實是很想再和她們多聊一聊呢，下次我們可能臉書上見囉。 (沒貼到老公照片，因為那張孕婦覺得拍得她太胖。但其實沒關係，因為夫妻長得一模一樣)。 (謝謝孕婦本人答應分享這段刻骨銘心的歷程。)