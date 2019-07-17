影╱不要放棄治療 C肝三個月治癒

2019-07-17 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



根據估計，國內C肝感染者約四十萬人，盛行率約4.2%，但統計資料發現，部分南部偏鄉盛行率高，例如台南市將軍區四十歲以上盛行率就高達9.2%，是台南市平均值盛行率的兩倍，而將軍區某些里盛行率竟高達七成，平均每10人就有7人罹患C型肝炎。

台南市肝病防治協會理事長鄭斌男說，早年衛生習慣不好，診所時常共用針頭，這種現象在偏鄉更是常見，這也是為何偏鄉C肝盛行率較高的原因，近年隨著政府提供藥物治療等因素，盛行率略降至五成左右，但仍遠高於全國平均。

在肝病防治協會與成大偏鄉醫療團合作下，近五年走訪南市偏鄉，對3600位民眾進行篩檢，揪出上千名C肝患者。40歲從事養殖業的吳先生說，早年生病只能找密醫治療，醫材消毒不足，共用針頭也相當常見，街坊鄰居大多患有C肝，自己的父親也是患者，而吳先生在25歲時檢查出C肝，卻擔心藥物副作用而遲遲未治療，直到近年政府積極推動偏鄉篩檢與治療，他才鼓起勇氣接受全新口服抗病毒藥物，經過三個月完整療程，目前已順利擺脫C肝人生。

肝病醫療策進會會長高嘉宏指出，國內慢性肝炎主要以B型、C型為主，其中B型肝炎占肝炎人口的七成多，C型肝炎占二成多，其中B型肝炎目前已有疫苗可以預防，但C型肝炎沒有疫苗可打，所幸目前已有療效高達97%以上的新藥，健保也從前年開始給付新藥，因此對於C肝的防範最好的方式就是透過治療，呼籲罹患C肝的民眾，千萬不要放棄，而是應積極治療。