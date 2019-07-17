丹娜絲「分身」成颱機率低 但降雨接力到周六

2019-07-17 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年第五號颱風「丹娜絲」昨晚經過呂宋島時，受到地形阻擋破壞導致高、低層雲分離，颱風中心及低層雲還留在東側，高層雲在呂宋島西側成為新的低壓，這顆「分身」最快今晚可能成為新的熱帶性低氣壓。氣象局預估，要成為新的颱風機會不大，但由於雲系較扎實，將延長中南部降雨時間。

氣象局技正黃椿喜表示，丹娜絲與新的低壓位處大的低壓帶內，他們正在互相牽引、旋轉，但接近台灣東部海域時，丹娜絲會往北脫離，甚至更往東北遠離台灣，但接下來就要觀察後方低壓的移動位置。

根據氣象局下午4時15分預報，丹娜絲位在鵝鑾鼻東南方約400公里海面上，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑150公里，以每小時17公里速度向西北進行，警戒範圍仍是台東、花蓮、恆春半島及屏東地區。

黃椿喜表示，由於輕颱丹娜絲結構不完整，重整過程中無法快速增強，對台灣本島風力影響有限，風力要超過10級機會不大，加上沒有深厚雲系，整體降雨程度約為「大雨」，達到豪雨機會不高，反而應留意的是後方低壓。

黃椿喜表示，菲律賓西側這個低壓開始有旋轉現象，不排除會在今晚到明天成為新的熱帶性低氣壓，明、後天將逐漸往北移動，移動方向若偏西，從台灣海峽北上，雨量就會如目前風雨預測，西半部48小時總雨量達到300至500毫米；但若路徑偏東，雨量就會下修。

如果原本只有丹娜絲，周五下半天就能趨緩，但現在新的低壓接力，無論是否成為颱風，雨勢都會影響到周六。