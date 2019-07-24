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竹市仲夏藝文季 紙風車劇團27日免費開演

2019-07-24 00:00文／ 新竹市政府

深受北台灣朋友喜愛的新竹市「2019仲夏藝文季」系列活動已經展開，第三場活動將於7月27日晚上7時至9時，在新竹市普天宮隆重登場，由紙風車劇團演出《戲劇萬花筒》，為仲夏藝文季再掀熱潮，當日活動免費自由入座，大家千萬別錯過！

《戲劇萬花筒》為紙風車劇團的環保大製作劇碼，是藝術性與娛樂性兼顧的兒童劇，演出劇碼擁有相當豐富的故事情境，並由紙風車靈魂人物「巫頂」進行解說，串場4個精彩故事。

圖／新竹市政府 提供
圖／新竹市政府 提供
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此次特別加入氣候變遷的主題，透過現場觀眾互動及戲劇表演啟發孩子的創造力與想像力。《你怎麼辦？災害來臨的教育劇》讓觀賞的大小朋友了解，氣候變遷為人類及環境帶來種種災難，教導孩子在面臨颱風、地震、水災、土石流等災害時的預防知識與緊急處理方法。《楊桃樹的故事》敘述一對相依為命的兄弟，受到仙鶴的報恩。《小芬小蓮深海歷險記》當遇到壞人時該如何機智與勇敢的處理。最後，「深海魚的熱情落跑大賽」邀請現場的大朋友小朋友了解海中生物，進行一場競賽活動。

圖／新竹市政府 提供
圖／新竹市政府 提供
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新竹市政府表示，「2019仲夏藝文季」系列活動所有場次皆為免費自由入場，晚上7點開演，歡迎市民朋友大手牽小手，扶老攜幼，一起去看戲！後續接力好戲還有8月31日采風樂坊《十面埋伏》，將在大湳雅公園帶來壓軸演出，利用各式東方器樂和火舞，演繹磅礡的史詩，戰爭場面、淒美的愛情故事，一場用靈魂堆砌而成的樂章，歡迎大家一起來見證跨越千年史詩的東方器樂劇場。

另外，參加7月27日場次民眾，皆可獲得一張摸彩卷，於入口處服務台發放索完為止，普天宮將準備精美禮品，於劇場表演結束後進行公開摸彩，邀請市民朋友呼朋引伴、攜家帶眷一起來，在仲夏微風的夜裡，與親朋好友一同結伴看戲，創造快樂暑期回憶。

2019仲夏藝文季 場次
7/27(六) 19：00(自由入場)
紙風車劇團
紙風車戲劇萬花筒／普天宮（新竹市高峰路306巷66號）

8/31(六) 19：00(自由入場)
采風樂坊
十面埋伏／大湳雅公園（湳雅街與國華街口）

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