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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

女心臟冠狀動脈阻塞 類風濕性關節炎惹禍

2019-07-17 16:13中央社 台南17日電

不菸不酒的53歲陳姓女子，吃晚餐時突冒冷汗又喘不過氣，確診是心臟冠狀動脈阻塞，緊急做心導管手術及放支架後，救回一命，醫師推測是陳女的類風濕性關節炎控制不佳才惹禍。

成大醫院內科部風濕免疫過敏科醫師翁孟玉今天指出，陳女病發當天晚上和家人用餐時，突然覺得胸口又悶又痛，喘不過氣來，拚命冒冷汗，緊急送醫確診是心臟冠狀動脈阻塞。

陳女士平時作息規律，不抽菸也不喝酒，也沒有高血壓或糖尿病史，不懂自己為何這麼早就罹患心臟冠狀動脈阻塞，到鬼門關前走了一趟。

醫師事後探詢病情，才發現陳女是類風濕性關節炎患者，平時吃藥時，常擔心藥袋外寫著的各種副作用，服藥時挑三揀四，使得類風濕性關節炎一直處於發炎狀態，控制不佳。

翁孟玉表示，類風濕性關節炎、全身性紅斑性狼瘡、乾燥症、硬皮症、皮肌炎、多發性肌炎等全身自體免疫疾病，都會增加冠狀動脈心臟疾病的危險；冠狀動脈心臟疾病多來得無聲無息，是個隱形殺手。

動脈粥狀硬化的致病機轉研究發現，發炎的免疫反應，在促使動脈硬化的進化生成上扮演重要角色，類風濕性關節炎確實會增加動脈粥狀硬化的危險。

翁孟玉說，類風濕性關節炎患者發生冠狀動脈心臟疾病的原因，無法用年齡、性別、高血壓、高血脂、糖尿病等傳統危險因子來解釋，這結果表示長期發炎的疾病，本身就是一個造成心臟冠狀動脈阻塞的危險因子。

類風濕性關節炎醫師患者
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