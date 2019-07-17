北捷卡門主角大公開 背包吊飾為大宗

2019-07-17 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



北捷捷運車門常發生開關異常，根據北捷統計，超過5成以上是「車門卡到異物」導致無法正常開關。以前年為例，車門異常件數為65件，其中33件是異物造成；去年車門異常件數為62件，卡異物件數則為37件。北捷分析，卡車門的異物最常見的是旅客背包上的小吊飾。

捷運車門每天開關約122萬次，平均累積開關約700萬次，才會發生1次車門異常事件。以去年為例，車門異常件數為62件，相當於捷運車門開關約697萬次，發生1件車門異常事件；這62件車門異常事件中，主因並非車門設備異常，而是「異物」造成，多達37件。

北捷公司呼籲，旅客進入車廂後請盡量往內部移動，並且把後背包改為手提，與車門保持適當的距離，為減少異物掉入車門門溝的機率，希望旅客進入車廂後盡量往內部移動，與車門保持適當的距離，並且要隨時注意保管自身物品，共同維護車門開關的順暢。

北捷新聞課長凌啟堯表示，如果異物太小或是卡得太深，站長只能請車上全部旅客下車、改搭下一班車，再把「卡門」的列車開回機廠，將異物拆解取出。掉在電聯車門溝的「異物」可說是琳瑯滿目，最常見的就是背包上掛的小飾品，另外像是鈕扣、鉛筆、雨傘頭、梳子、護唇膏等旅客隨身小物，都是「卡門」的主角。