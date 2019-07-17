新北、高雄都能查！ Google地圖推共享單車即時查詢功能

2019-07-17 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



各縣市的公共自行車系統在台灣已經成為許多人短程移動、週末想要休閒騎車時最便宜又便利的選擇，在全球各大城市掀起風潮的「共享單車」技術也改變了許多都市人口從甲地前往乙地的交通方式。根據估計，全球各大都會區建置的共享單車系統總計將近1,600套，共享單車的數量更已突破1,800萬輛，不僅成為當地民眾日常交通工具之一，對於許多到訪該城市的遊客來說，也是非常經濟實惠的代步選擇。

過去一年來，美國紐約市已有不計其數的遊客和通勤人士透過Google地圖，即時查詢共享單車的站點位置，以及各站點目前可租賃輛數。現在Google更宣布將這項功能推廣至16個國家共24個城市中。

在台灣，不管是Android版和iOS版的用戶現在都可以直接透過Google地圖查詢新北市YouBike與高雄City Bike的站點資訊，並可直接查看附近站點的可租賃車輛數，以及是否仍有空位可供還車。