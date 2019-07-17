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台分析師上海遭逮》楊世光扯服貿 真相是這家公司根本違法

新北、高雄都能查！ Google地圖推共享單車即時查詢功能

2019-07-17 14:54聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

各縣市的公共自行車系統在台灣已經成為許多人短程移動、週末想要休閒騎車時最便宜又便利的選擇，在全球各大城市掀起風潮的「共享單車」技術也改變了許多都市人口從甲地前往乙地的交通方式。根據估計，全球各大都會區建置的共享單車系統總計將近1,600套，共享單車的數量更已突破1,800萬輛，不僅成為當地民眾日常交通工具之一，對於許多到訪該城市的遊客來說，也是非常經濟實惠的代步選擇。

過去一年來，美國紐約市已有不計其數的遊客和通勤人士透過Google地圖，即時查詢共享單車的站點位置，以及各站點目前可租賃輛數。現在Google更宣布將這項功能推廣至16個國家共24個城市中。

在台灣，不管是Android版和iOS版的用戶現在都可以直接透過Google地圖查詢新北市YouBike與高雄City Bike的站點資訊，並可直接查看附近站點的可租賃車輛數，以及是否仍有空位可供還車。

除了新北市與高雄，現在如果到巴塞隆納、柏林、布魯塞爾、布達佩斯、芝加哥、都柏林、漢堡、赫爾辛基、倫敦、洛杉磯、里昂、馬德里、墨西哥市、蒙特婁、紐約市、里約熱內盧、舊金山灣區、聖保羅、多倫多、維也納、華沙、蘇黎世等城市旅遊，也都可以透過Google地圖查詢共享單車鳥瞰圖，Google也宣告未來也將會有更多城市加入。

點選該站點，還可以進一步查詢目前可租、可停的車輛數。圖／手機截圖
點選該站點，還可以進一步查詢目前可租、可停的車輛數。圖／手機截圖
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Google地圖於全球24個城市推出共享單車即時資訊查詢功能。圖／Google台...
Google地圖於全球24個城市推出共享單車即時資訊查詢功能。圖／Google台灣官方部落格
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透過Google地圖可查詢附近共享單車站點的鳥瞰圖。圖／手機截圖
透過Google地圖可查詢附近共享單車站點的鳥瞰圖。圖／手機截圖
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共享單車都柏林
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