1年半接生600名嬰兒 全靠輔大醫院2婦產科男醫

2019-07-17 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「既然來了，就要盡全力替媽媽們接生。」輔仁大學附設醫院婦產科主任陳欽德自醫院開設以來，與另一名主治醫師呂彥鋒共接生600名嬰兒，光他自己本身就接生500人。陳欽德笑說，婦產科曾經一天最高接生8名嬰兒，差點忙不過來，也曾碰過同時幫2名孕婦接生，「產科最累就是不知道嬰兒何時出來。」

輔大醫院今天準備600個紅蛋，替第600名新生兒歡慶回院健診，同時替小朋友慶祝滿月，希望透過紅蛋將喜悅傳遞給院內所有人。輔大醫院2017年11月13日接生第一名嬰兒，直到上月12日第600名嬰兒出生，這19個月以來，均是由陳欽德和呂彥鋒帶領團隊接生。

陳欽德表示，由於輔大醫院婦產科醫師不多，幾乎都是由他及呂彥鋒接生，輔大醫院主要負責照顧新莊、泰山、五股地區民眾，光是5、6月就各接生約50名嬰兒，幾乎每天都在幫忙接生，不僅碰過同時接生2名嬰兒外，也碰過替孕婦催生48小時。

至於如何決定自然產或剖腹產？陳欽德說，撇除胎位不正、嬰兒太大等狀況外，還是會以尊重孕婦意願為主，自然產的孕婦，產後恢復期較短；剖腹產後的復原期則會多出一倍的時間。