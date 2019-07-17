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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

每種罪背後都隱藏著憤怒 林立青：懶惰其實不存在

2019-07-17 15:27聯合新聞網 記者章寧／報導

暢銷作家林立青（左）、擅長深度心理探索的呂旭亞榮格分析師（中）帶領觀眾秒懂軟爛心...
暢銷作家林立青（左）、擅長深度心理探索的呂旭亞榮格分析師（中）帶領觀眾秒懂軟爛心理，圖右為主持人海苔熊。 記者章寧╱攝影
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如果說每個人或多或少都有懶惰的因子，你會怎麼看待這個問題？心理諮商網站「失落戀花園」

主辦的「罪生夢死」心理祭，第五場主題就是探討懶惰背後的深層原因。經過一小時的中場休息時間，主持人海苔熊在活動下半場，開場白列舉出懶惰的三大成因：第一、完美主義者通常跟拖延有關；第二、越是拖延的人，通常越在意別人的評價，所以總是處在一個負向的循環當中；第三、凡事拖到最後一分鐘，硬撐到一個極致，最後累了放棄了，什麼都不要做。

一個人懶惰和拖延的背後，究竟埋藏著怎樣的陰影？對此，榮格分析師呂旭亞表示，懶惰對一般人來說是很正常的，因為只有少數能達到非常驚人成就的人，他們才不懶惰。她以自身好友村上春樹每天都堅持寫作至少5小時為例，表示一個成功者，不僅非常有紀律、有自信且願意堅持下去，更重要的是他們都願意受苦，即使碰到困難也不停止。

呂旭亞舉出艾莉森的社會心理學理論，說明一個人從嬰兒開始，成長的每個階段都有必須要去發展的能力。其中從出生到12歲左右，是培養自信最重要的發展歷程。如果一個人從孩提時代就獲得足夠的愛，那麼從1、2歲的時候開始，就可以非常的勤奮，猶如我們很少看到不勤奮（玩耍）的小孩。所以人類在發展過程中其實沒有懶惰這件事，只有當自信受阻，一如孩童勤奮想要去玩遊戲的能力受阻，才會出現懶惰的問題。呂旭亞指出，懶惰通常是從青春期以後變嚴重的，因為這階段一個人準備開始要社會化了，會接收到很多訊息，告訴我們應該要去做應該要做的事情，導致「應該」變成很大的心理學主題。

呂旭亞分享過往諮商經驗，指出很多個案都有一個共同點，就是不愛自己也不相信自己，覺得自己遠遠不如別人，是沒有能力的。在成人世界裡，常出現一個人會想要逃避原先自己覺得想做的事。譬如一個人一開始答應要做某件事情時，內心非常的喜歡，也很有想法。可是隨著死線越來越靠近，卻開始逃避，甚至不願再靠近那樣東西（任務），還刻意出現完全相反的舉動。因為「內在父親」聲音出現了，可能是父親曾經說過的話，也可以是其它象徵所有權威的聲音。會出現這種聲音，通常是個案從來沒有好好反抗過自己的父親，沒有好好反抗過生命最初在接觸社會時所給的壓制，例如：上學要穿制服、考試要考幾分才能進入好學校等。這些人沒有機會說出真正的感覺像是「不！我不要！我不喜歡！」。

對此，暢銷作家林立青表示，職場上會有兩種標籤：勤勞和懶惰。他以自己過去在工地監工的經驗，指出通常一個人會被貼上懶惰的標籤，很大的因素是現實生活周遭的環境缺乏誘因。被歸類為懶惰的人，通常可能是不斷地在生活中細小、長久累積下來的挫折中越來越內縮，沒辦法敞開心胸對人。這類人還受到現實環境不允許的限制，如資源、金錢等，當一個人被說不夠努力、上進，而且沒有人願意拉一把的時候，懶惰標籤只會越貼越嚴重，也是林立青對懶惰的一點悲哀感受。

活動進行到第七場「憤怒」的主題時，主持人海苔熊提到，其實前面敘述的六種罪，背後都含有「生氣」的成分。精神科醫師王浩威表示，每個人平常都應該要有練習生氣的機會，可以在家中陽臺或者到高山山谷聲嘶力竭的尖叫吶喊，再不然就是寫生氣日記、唱歌等方式讓憤怒的情緒流動。

孫中興老師指出，我們所處的社會有不好的示範作用，讓大部分人敢怒不敢言。同時，有些身分立場是不被允許生氣的，例如服務業不能對顧客發脾氣。兩位專家總結出三個應對憤怒的方法：第一、去找一個適合自己發洩的地方；第二、允許自己可以表達自己的憤怒；第三、如果發覺表達沒有用，那就從生活中找出一些有意義的事物來完成。

台大課堂場場爆滿的孫中興老師（左）、知名精神科醫師王浩威（右），透過心理學與社會...
台大課堂場場爆滿的孫中興老師（左）、知名精神科醫師王浩威（右），透過心理學與社會學之眼，聊憤怒的自我覺察與容忍底線界定。圖中為主持人海苔熊。 記者章寧╱攝影
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