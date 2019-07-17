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AI助孕！38歲婦人拚生子 奮戰8年終如願

2019-07-17 14:16聯合報 記者趙容萱╱即時報導

38歲蕭姓婦人從30歲想懷孕，試過好幾家中醫，沒能成功懷孕，直到一年半前接受台中市茂盛醫院AI人工智慧試管嬰兒技術，由AI挑選出人工試管胚胎，終於成功懷孕，在今年4月底產下重3公斤的健康男嬰。蕭姓婦人今天帶著2月大的兒子睿睿，感謝院方協助，院方致贈一萬元教育基金給睿睿，祝他平安健康長大，她也以自身例子，鼓勵還在努力中的夫妻，不要輕言放棄。

茂盛醫院執行長李俊逸說明，院方發展AI人工智慧試管嬰兒技術，2年前以「3.5代AI人工智慧試管技術」為題研究發現，研究對象為38歲以下的107名婦女，其中63名受測者植入透過套AI技術挑出的A級囊胚，其中48人成功懷孕，懷孕率達76.2%，大幅領先一般試管嬰兒懷孕率3到5成，流產率從平均的2成也大降至5%，好的胚胎比一般胚胎的懷孕率整整高出3倍，這項研究論文由他執筆，已獲國際性生殖醫學學術期刊接受，並在今年6月的歐洲人類生殖與胚胎年會發表。

李俊逸說明，這項技術是以胚胎著床前基因篩檢為基礎，再加上次世代定序分析的技術平台，取代傳統晶片檢測，找出健康胚胎，再分ABC三等級，放入胚胎影像即時監控系統觀測，每10分鐘拍下20個角度照片，持續觀測5天，挑選出發育最好的囊胚植入，A級囊胚懷孕率76.2％、B級為62.5%、C級25%，流產率降至5%。

蕭姓婦人說，她經過8年努力，終於透過AI試管療程，共挑出4個好的囊胚，再選出其中一顆A級囊胚植入，一試就懷孕成功，得知已經懷孕那一刻，她喜極而泣，兒子現在2個多月，長胖到5公斤，活潑好動，她還有3顆好的囊胚先冷凍存放，考慮再為睿睿添手足。

38歲蕭姓婦人（左）抱著2月大的兒子睿睿（中），感謝茂盛醫院協助，讓她順利產子，...
38歲蕭姓婦人（左）抱著2月大的兒子睿睿（中），感謝茂盛醫院協助，讓她順利產子，右為茂盛醫院院長、醫師李茂盛。記者趙容萱／攝影
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茂盛醫院院長醫師李茂盛（右）、執行長李俊逸（左）致贈蕭姓婦人（中）懷抱的2月大兒...
茂盛醫院院長醫師李茂盛（右）、執行長李俊逸（左）致贈蕭姓婦人（中）懷抱的2月大兒子睿睿，一萬元教育基金，祝他平安健康長大。記者趙容萱／攝影
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懷孕試管嬰兒AI
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