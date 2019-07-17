林佳龍首度表態 政策目標希望Uber留在台灣

2019-07-17 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



Uber留在台灣有譜。交通部長林佳龍上午接受廣播節目訪問，首度表態政策目標希望Uber留在台灣，交通部將全力協助Uber納管。交通部也在檢視協議費率，鬆綁現行計費方式，讓乘客搭車前就能透過手機，知道這趟車程要付多少錢，不用透過跳表計費，目前每周都有透過管道與Uber公司交換資訊。目標將在10月6日正式取締前，協助Uber完成轉型。

交通部今年6月6日正式公告修正「汽車運輸業管理規則103-1條」，規範Uber與小客車租賃業合作模式，除了必須提報營運計畫書、提供代僱駕駛及車輛清冊備查，也規定租賃費率必須透明化，以時或日計費，並以1小時為起租時數，還要在營業車輛黏貼專用標誌等，違者將於10月6日開始取締。

交通部6月開始協助Uber司機轉型開「多元化計程車」，並協調增加計程車執業登記證考試場次，近來愈來愈多Uber司機考取證照，但大多表示考到證照不代表會去開計程車，對Uber未來轉型方向都仍在觀望。

林佳龍今天上午接受廣播節目訪問時，首度針對Uber表態。他強調，Uber是創新、共享經濟的發展，交通部政策目標是「Uber留在台灣」，但關鍵是要「車合法、人合法」。他說，Uber過去幾年變相發展，透過跟租賃車合作，卻經營計程車業，造成不公平競爭，交通部要協助讓大家都有路可走。

林佳龍解釋，首先是與Uber合作的租賃車司機，交通部會協助他們取得計程車執業登記證，現在每周都有近千人考試。其次是協助租賃車業者轉型，這將建置資訊平台，讓全國17、18萬輛租賃車，能得到類似Uber的資訊系統服務。

針對Uber最重要的計費方式，交通部已在檢視鬆綁協議費率。林佳龍表示，交通部現行多元計程車，顏色、費率都有鬆綁，現在已在討論如何讓尖峰時間，或提供額外服務時，能讓費率更有彈性。並讓乘客在搭車前，就能透過手機，清楚知道這趟車程要付多少錢，「讓計程車Uber化、讓Uber計程車化，讓大家都有路能走。」