新二代體驗移民官 邱豐光：歡迎報考

2019-07-17 14:07 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



我長大後想當移民官！移民署於17日舉辦「小小移民官」體驗營，兩天內邀請80名小朋友在台北市服務站大廳為民服務，他們除了模擬抽號、協助辦理外僑居留證之外，還現場幫爸媽辦理自動通關註冊。移民署署長邱豐光表示，移民署特考設置11種語言，歡迎新住民二代來報考！

站櫃檯服務民眾

移民署於17日、18日，舉辦2天共8梯次的「移民官體驗活動」，由於正值暑假，80個名額開放報名後，即迅速額滿。活動由移民官曾潔如擔任總團長，第一梯次的參與名單中有6名來自美國、越南、中國、韓國等新住民家庭的小朋友與4名本國小朋友。

「發揮各自語言專長，與外國民眾交談！」10位小小移民官，除了在服務站大廳門口協助民眾抽取服務號碼牌，也在移民官大哥哥大姊姊的督導下，實地站崗移民署服務台，協助辦理外僑居留證發證、自動通關等業務。

立志報考移民官

6歲的美國新住民雙胞胎Sarah與Hannah打扮俏麗亮眼，換上移民官制服後，用流利的英文為外國民眾服務。她們說，長大後想當移民官，外派到爸爸的故鄉（美國）替移民服務。而全場年紀最大、12歲的越南新住民二代李欣昱表示，媽媽在移民署當任通譯，看到媽媽經常與外國人接觸，以後也想穿上移民官的制服。

邱豐光表示，移民官的工作包山包海，且需具備語言專才。近年無論擔任外派秘書、新住民輔導、機場港口查驗或非法移工查緝等，表現都屢創佳績。這次移民官體驗活動，不僅培養小朋友的世界觀，也讓大眾藉此更認識移民官。

「期待小朋友長大後，以自己新二代的經歷為移民事務貢獻心力！」邱豐光說，移民特考設置11國語言(含英文、日文、西班牙文、法文、韓文、葡萄牙文、越南文、泰文、印尼文、德文、俄文），目前為止已招收7屆移民官合計880人，歡迎新住民二代踴躍報考。

美國新住民二代小小移民官，演練辦理外僑居留證的發證程序。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

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