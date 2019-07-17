北榮研究 拉撐小鼠皮膚可誘發毛囊新髮

2019-07-17 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台北榮總皮膚部近日一項刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communication）的研究發現，拉撐小鼠背部的皮膚可有效誘發免疫反應，這個免疫反應會促進分泌生長因子來刺激毛囊幹細胞活化、生出新毛髮，未來有望應用這項機轉設計細胞療法，造福禿髮患者。

不過，可別自行嘗試拉扯頭髮來生髮。醫師表示，小鼠的毛髮多處於休止期，而人的頭髮高達八成五到九成都在生長期。生長期的頭髮紮根較深，自行拉扯生長期的頭髮，可能使該區塊不長頭髮了。

台北榮總皮膚診斷科主任陳志強說，過去已知，拔除小鼠夠多的毛髮能促進毛髮再生。台北榮總研究團隊曾進一步研究發現，在鼠體不同位置拔除毛髮，只要拔除位置排列整齊、拔除密度在適當範圍，就可以誘發超過五倍的新毛髮再生。

這是因為，拔除毛髮這個動作所釋放的訊號會吸引巨噬細胞聚集、極化成M2亞型，接著能分泌肝臟生長因子（HGF）、胰島素生長因子（IGF）等來活化幹細胞，達到毛髮再生的效果。

研究團隊接著思考，如果不拔毛、只是拉扯，是否仍可因著皮膚張力改變釋放同樣的訊號來達到生髮效果。因此，研究團隊設計一個皮膚拉撐裝置，藉此拉撐小鼠背部的皮膚。

實驗發現，皮膚被拉撐時，真皮中的纖維母細胞與脂肪組織會大量表達毛髮生長抑制因子BMP-2而抑制毛髮幹細胞活化，而當皮膚拉撐裝置放鬆時，BMP-2的表達會下降而導致毛髮進入生長期。如果把握適當拉力、適當搭扯時間，則能有效誘發毛髮再生，未來有望應用這項機轉設計細胞療法，造福禿髮患者。

陳志強說，禿髮的原因很多，與雄性荷爾蒙相關的雄性禿，應藉由對抗雄性荷爾蒙的藥物與生髮水加以治療；因壓力造成每天落髮超過百根的人，只要排除壓力就能長回秀髮；若是自體免疫問題造成的圓禿或鬼剃頭，亦需要對症治療。