埔基心導管手術全靠1人撐 中山醫支援3醫師

2019-07-17 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里基督教醫院8年前成立心臟血管中心支應大埔里地區相關緊急醫療，多年來幾乎僅靠中心主任孫德光1人獨撐，相當苦情；今年透過衛福部計畫由中山醫支援3名心臟科醫師，成為繼佑民醫院後可24小時提供心導管治療的醫院。

埔基醫院指出，心臟血管疾病名列台灣十大死因，尤其是心肌梗塞得把握在90分鐘搶救，分秒必爭，但南投縣多偏鄉，急症發作送往都市大醫院，常因距離錯失黃金治療時間，院方因此在8年前籌設縣內首座心臟血管中心提供及時醫療。

但埔基心臟血管中心雖有2至3名心血管內科專科醫師，但得看門診、照護住院病人、參與內科病房夜間和假日值班，還要24小緊急進行急性心肌梗塞診斷，心導管手術更僅仰賴中心主任1人，因此全天候待命，甚至全年無休，相當苦情。

孫提到，面對心肌梗塞就是在有限時間內跟死神搶人，90分鐘內幫病患打通阻塞冠狀動脈提升存活率，能動手術只有他的狀況下，只能24小時ON CALL隨傳隨到，但人總得休息就抓空檔補眠，但他出國放風就等於唱空城，只能轉院處理。

近年又有心臟科專科醫師陸續離職，醫師人力更加不足；縣府衛生局今年為此向衛福部申請醫學中心支援計畫，由醫學中心中山醫學大學附設醫院支援3位心臟專科醫師，連同埔基孫德光共4名醫師，而能提供24小時服務，於今正式啟動。