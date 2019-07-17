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「危老」重建霧傻傻！你不知道的融資小撇步這樣做

2019-07-17 13:12聯合報 記者徐力剛╱即時報導

政府先前喊出2019年為「都更2.0元年」，朝向「都更100件、危老300件」目標邁進，同步推動都更與危老重建。中信房屋公布《第二季宅指數調查》指出，超過35.8%受訪者認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」，顯見老屋重建最大絆腳石在於高額「自備款」。

為解決自備款問題，內政部攜手信保基金合作，4年內提撥台幣10億元，作為「中央都市更新基金」使用。內政部官員表示，依目前房價計算，平均每戶老屋重建成本，加上建造期間的租屋費用，約1000萬元左右，以建築融資貸款額度7成計算，約需300萬自備款。

中信房屋副總經理張世宗分析，受惠於信保基金扶持，每戶最高提供300萬元信用保證，幾乎可做到住戶「零出資」境界，但民眾仍認為政府應優先處理「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」情形，可見民眾對政策不大熟悉，呼應政府應加強宣導。

此次在「調低同意門檻比例」調查中，七都以台南市21.7%佔比最高，甚至超過釘子戶的排除17.2%，且與排名第二的「提高容積率獎勵」22.6%不相上下；台中市釘子戶排除需求，落在第二名優先順序，而對於調低同意門檻比例需求20.5%，也高過於提高容獎需求19.4%。

分別檢視七都民眾看法，優先次序展現不同需求，如台北市有高達45.4%的民眾認為應該「提高容積率獎勵」，新竹縣市及高雄市民眾，則偏重資金需求，其中有近半數比例50.4%、49.4%認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」。釘子戶問題部分，比例較高的為台中市23.5%與台北市22.9%，問題較低的高雄市11.7%和新竹縣/市15.8%。

政府釋出「危老重建」利多，鼓勵老宅新建。圖/中信房屋提供
政府釋出「危老重建」利多，鼓勵老宅新建。圖/中信房屋提供
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民眾對「都更、危老」關注項目圖。圖/中信房屋提供
民眾對「都更、危老」關注項目圖。圖/中信房屋提供
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都更老屋新竹
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