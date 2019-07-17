「危老」重建霧傻傻！你不知道的融資小撇步這樣做

2019-07-17 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



政府先前喊出2019年為「都更2.0元年」，朝向「都更100件、危老300件」目標邁進，同步推動都更與危老重建。中信房屋公布《第二季宅指數調查》指出，超過35.8%受訪者認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」，顯見老屋重建最大絆腳石在於高額「自備款」。

為解決自備款問題，內政部攜手信保基金合作，4年內提撥台幣10億元，作為「中央都市更新基金」使用。內政部官員表示，依目前房價計算，平均每戶老屋重建成本，加上建造期間的租屋費用，約1000萬元左右，以建築融資貸款額度7成計算，約需300萬自備款。

中信房屋副總經理張世宗分析，受惠於信保基金扶持，每戶最高提供300萬元信用保證，幾乎可做到住戶「零出資」境界，但民眾仍認為政府應優先處理「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」情形，可見民眾對政策不大熟悉，呼應政府應加強宣導。

此次在「調低同意門檻比例」調查中，七都以台南市21.7%佔比最高，甚至超過釘子戶的排除17.2%，且與排名第二的「提高容積率獎勵」22.6%不相上下；台中市釘子戶排除需求，落在第二名優先順序，而對於調低同意門檻比例需求20.5%，也高過於提高容獎需求19.4%。