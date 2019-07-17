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13歲男排便用力竟昏倒 醫：青少年暈厥應立即就醫

2019-07-17 12:58聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市13歲王姓國一男學生平時活蹦亂跳，從小容易便秘，今年3月因蹲廁所用力排便昏倒，經校護送來中國醫藥大學兒童醫院急診，確診為布魯格達氏症候群，經飲食、運動等改善便秘，避免排便用力，並且定期追蹤。醫師陳浚穠說，布魯格達氏症候群嚴重恐引發心律不整，進而暈厥，甚至猝死，建議青少年若突然暈厥，應立即到兒童急診室就醫檢查。

中國醫藥大學兒童醫院兒童急診部主治醫師陳浚穠說，青少年暈厥常見心血管疾病，腦神經病變如癲癇、腦腫瘤，過度換氣等，布魯格達氏症候群屬於心臟血管疾病的範疇，亞洲盛行率約萬分之12，男性較常見，以30到50歲青壯年為主要好發族群；他建議，青少年出現突發性暈厥，應立即到兒童急診室就醫，由兒童急診專科醫師詳細診治，若有需要再安排至兒童心臟科門診追蹤。

布魯格達氏症候群患者心電圖會右束枝傳導阻滯及右胸導聯ST段呈下斜形或馬鞍形提高，且符合家族史(家族內有其他人有心電圖的異常)、心律不整相關症狀(暈厥、抽搐、夜間瀕死性呼吸)、曾有心室心律不整紀錄等其中一項，即可診斷為布魯格達氏症候群。

醫師陳浚穠說明，布魯格達氏症候群約20%的病人帶有基因的異常，主要病因與心肌的鈉離子通道阻斷，導致鈉電流異常有關，引發心律不整，進而暈厥，甚至有猝死的可能。植入式心臟整流去顫器已被證實可以預防心因性猝死，其他藥物治療目前幫助有限，另外發燒也會導致心搏過速，因此需密切心電圖的監測與退燒，一等親內可做基因篩檢，以利早期診斷。

  

醫師陳浚穠說明，布魯格達氏症候群嚴重恐引發心律不整，進而暈厥，甚至猝死，建議青少...
醫師陳浚穠說明，布魯格達氏症候群嚴重恐引發心律不整，進而暈厥，甚至猝死，建議青少年若突然暈厥，應立即到兒童急診室就醫檢查。 記者趙容萱／攝影
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醫師中國醫藥大學基因
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