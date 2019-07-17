糖尿病患者芭樂吃過量血糖飆 納悶「芭樂不甜阿」

2019-07-17 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



最近進入芭樂盛產期，糖尿病患者詹先生連續幾天吃了兩到三顆芭樂，導致血糖卻標高，他納悶芭樂吃起來明明沒特別甜，對此衛生福利部彰化醫院新陳代謝科蔡永新醫師表示，芭樂雖然感覺不會太甜，但糖分還是很高，不能僅靠味覺來當衡量糖分多寡。

60歲的詹先生日前到彰化醫院進行3個月一次的例行追蹤檢查，結果抽血檢驗後發現糖化血紅素過高，糖尿病個管師邱小佳詢問下發現，他吃了過多的芭樂導致血糖一直往上飆升，只要改善飲食加上按時服藥，血糖就會漸漸穩定。

詹先生指出，身為糖尿病患者很認分控制飲食，每天也會到外頭運動健走一個多小時，都按時吃藥，平常吃水果也沒什麼影響，卻因連續幾天多吃了幾顆芭樂讓血糖升高，他因吃起來沒有很甜所以才多塞幾顆下肚。

「甜不甜不能完全靠舌頭。」邱小佳說，有些水果就算吃起來不會太甜，但內含的糖分卻是多得嚇人，芭樂味道不會太甜，升糖指數也不高，但畢竟還是水果，糖尿病患者還是不宜多吃；而檸檬酸味酸味往往會蓋住檸檬的甜味，讓人味覺上有錯覺而過量食用，夏季水果多，也是糖尿病患容易吃過量水果導致血糖起伏過大的時候。