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輕颱丹娜絲來襲
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全面戒備丹娜絲 新北水道節園區今起暫時休園

2019-07-17 12:57聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

輕度颱風丹娜絲持續接近台灣，中央氣象局已經於今天上午11時30分發布陸上颱風警報，對此，新北市高灘地工程管理處啟動河濱公園防汛整備工作，「2019新月水道節」於今日起暫時休園並進行場地撤離作業，後續將視河濱公園復舊情況再重新開放。

根據氣象局路徑圖預測資料顯示，明天清晨6至7時丹娜絲颱風7級風暴風半徑，會先碰觸到台東以及屏東陸地，颱風中心預計明深夜會從台灣東半部擦邊過去，颱風中心會稍微接觸宜蘭，之後慢慢平行往基隆、北海岸離開。

而丹娜絲生成的熱帶系統，也將接近台灣，預計將造成豪大雨等級雨勢。明後天西半部、中南部可能會出現豪大雨情況，要特別留意，慎防淹水。

高管處長謝俊隆表示，「2019新月水道節」自6月29日開園以來深受民眾喜愛，但因颱風丹娜絲來襲，為維護民眾安全宣布暫時休園，待陸上颱風警報解除，會以最快速度復原河濱公園環境，重新安裝各項設備後，另行公布重新開園時間。也呼籲民眾不要在颱風來臨時進入園區及河濱公園以免發生危險。

此外，新北市農業局成立Line「新北市土石流守護神」，設立土石流防災資訊LINE專屬帳號（ID： @lyo3306s），能夠在災害來臨時，即時獲取土石流紅、黃警戒資訊以及雨量資料，其中，防災資訊為提供觀測即時雨量、累積雨量以及土石流紅黃色警戒訊息；防災圖資部分為颱風動向的圖資及查詢相關疏散避難的地圖。

農業局長李玟表示，Line新北市土石流守護神能提供雨量、颱風路徑及土石流警戒發佈狀況等資訊，並即時傳送災防示警訊息至手機，也請山區民眾多注意相關的防災資訊，並做好防災準備，若遇到疏散撤離時，請配合疏散，避免土石流釀成傷亡的憾事發生。

新北市農業局成立Line「新北市土石流守護神」，設立土石流防災資訊LINE專屬帳...
新北市農業局成立Line「新北市土石流守護神」，設立土石流防災資訊LINE專屬帳號，能夠在災害來臨時，即時獲取土石流紅、黃警戒資訊以及雨量資料。圖／新北市農業局提供
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因颱風丹娜絲來襲，為維護民眾安全，新北市高灘地工程管理處啟動河濱公園防汛整備工作...
因颱風丹娜絲來襲，為維護民眾安全，新北市高灘地工程管理處啟動河濱公園防汛整備工作，「2019新月水道節」於今日起暫時休園並進行場地撤離作業。圖／截自「我的新北市」臉書粉絲團
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因颱風丹娜絲來襲，為維護民眾安全，新北市高灘地工程管理處啟動河濱公園防汛整備工作...
因颱風丹娜絲來襲，為維護民眾安全，新北市高灘地工程管理處啟動河濱公園防汛整備工作，「2019新月水道節」於今日起暫時休園並進行場地撤離作業。圖／截自「我的新北市」臉書粉絲團
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丹娜絲颱風土石流
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