菜價連漲 自助餐綠色蔬菜變少了

2019-07-17 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



天氣溼熱，連帶影響蔬菜生長，產地供貨量大減，西螺果菜市場平均交易價格每公斤35元，比一個月前漲了10元，台北果菜市場今天拍賣價格小白菜、空心菜、青江菜等葉菜類每公斤平均約50元，就連平價的地瓜葉每公斤均價也近60元，蔬菜價格大漲，不少自助餐業者苦撐，只能減少葉菜類品項，改以紅蘿蔔、根莖類、菇類菜色替代。

葉姓消費者表示，這幾天公司訂購便當幾乎看不到綠色蔬菜，都是三色冷凍蔬菜、洋蔥炒蛋、菇類等菜色，到菜市場買菜，葉菜類都漲價，原本一把青菜20元，現在一把要30元，有的蔬菜甚至一把要35元。

自助餐業者林武龍表示，「一個禮拜漲了2倍」，他上周採購茄子一公斤20元，今天再買一公斤已經漲到50元，其他蔬菜漲幅也不小，他成本大增，部分菜色不得不做調整，只能以紅蘿蔔炒蛋、菇類等菜色取代綠色蔬菜。

二崙鄉農會推廣股主任葉錦慧表示，日前連日下雨、高溫影響，產地蔬菜生長不易、容易腐爛，導致產量青黃不接，「真的沒菜」，農會原每天運銷近60噸蔬菜，現在足足少了近3成的量。