氣切傷口增生肉芽 氣管通道剩0.2公分

2019-07-17 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



67歲林先生2年前車禍腦幹出血，曾氣切治療，復原後今年肺部感染發炎，也有氣喘症狀，到台中慈濟醫院住院治療，雖然控制肺炎，醫師察覺林先生呼吸聲有異常哮鳴，比一般氣喘聲更強烈，仔細檢查發現林先生氣管上半部氣切位置有病變，內視鏡經口察看，發覺呼吸道接近聲帶位置異常狹窄，氣管通道剩不到10%。

台中慈濟醫院胸腔內科醫師邱國樑表示，部分病人氣切會有合併症，林先生可能屬於特異性體質病人，氣切傷口部位疤痕易增生肉芽組織，兩邊肉芽組織不斷長大，氣管通道剩0.2公分寬度的隙縫，致呼吸時發出類似氣喘的哮鳴聲，氣管狹窄伴隨呼吸困難症狀，若不處理可能因卡痰或呼吸道發炎，容易窒息發生生命危險。

邱國樑解釋，林先生肉芽組織接近聲帶，經評估無法用外科手術作氣管整形術治療，可能需重新氣切插管，繞過氣管狹窄部位，以緩解呼吸困難。但由於林先生曾長時間接受呼吸器治療，剛移除氣切管，婉拒再次氣切，因此改用支氣管內視鏡治療。