以為芭樂不甜吃過量 糖尿病患血糖值飆高

2019-07-17 12:56 中央社 彰化17日電



詹男罹患糖尿病，接受例行追蹤檢查時發現，糖化血色素過高，詹男以為吃不甜的芭樂沒有關係，醫師解釋，芭樂吃起來不會太甜，但糖分還是很高，呼籲不能靠味覺來衡量糖分。

69歲的詹男因罹患糖尿病，每3個月都要到醫院接受例行性的追蹤檢查，抽血結果顯示，糖化血色素數值過高，詹男百思不得其解，後來在醫院個案管理師詢問下，才得知詹男吃了很多他以為「不甜」的芭樂。

衛福部立彰化醫院個案管理師邱小佳說，詹男的糖化血色素數值一直維持在7上下，正常人是4到6，但詹男接受檢查的數值卻升到9，但詢問詹男確認都有按時服藥，也保持運動習慣，後來才發現詹男多吃了一些自己以為不甜的芭樂。

彰化醫院新陳代謝科醫師蔡永新指出，芭樂在味覺上雖然不會太甜，但糖分還是很高，而台灣盛產很多水果，許多糖尿病患很容易因為吃了太多水果導致糖化血色素過高。

蔡永新說，有些水果吃起來不會太甜，但內含的糖分卻不少，像芭樂本身不會太甜，但糖尿病患不宜多吃，至於檸檬酸味會蓋住原本的甜味，讓人產生錯覺而吃過量，提醒糖尿病患者要控制分量，1天不要吃超過2份的水果，而每份的量大約是女性的1個拳頭大，才能有效控制血糖。