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禿頭福音！北榮研究 拉撐小鼠皮膚可誘發毛髮再生

2019-07-17 14:18聯合晚報 記者羅真／台北報導

台北榮總皮膚部研究發現，拉撐小鼠背部的皮膚，可有效誘發免疫反應，刺激毛囊幹細胞活...
台北榮總皮膚部研究發現，拉撐小鼠背部的皮膚，可有效誘發免疫反應，刺激毛囊幹細胞活化、生出新毛髮者。 圖／聯合報系資料照片
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台北榮總皮膚部研究發現，拉撐小鼠背部的皮膚，可有效誘發免疫反應，這個免疫反應會促進分泌生長因子刺激毛囊幹細胞活化、生出新毛髮，未來有望應用這項機轉設計細胞療法，造福禿髮患者。

這項研究日前刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communication）。不過，醫師提醒，可別自行嘗試拉扯頭髮來生髮。小鼠的毛髮多處於休止期，而人的頭髮高達八成五到九成都在生長期；生長期的頭髮扎根較深，自行拉扯生長期的頭髮，可能使該區塊不長頭髮。

台北榮總皮膚診斷科主任陳志強說，過去已知，拔除小鼠夠多的毛髮能促進毛髮再生；台北榮總研究團隊曾進一步研究發現，在鼠體不同位置拔除毛髮，只要拔除位置排列整齊、拔除密度是在適當範圍，就可以誘發超過五倍的新毛髮再生。

這是因為，拔除毛髮這個動作所釋放的訊號會吸引巨噬細胞聚集、極化成M2亞型，接著能分泌肝臟生長因子、胰島素生長因子等來活化幹細胞，達到毛髮再生的效果。

陳志強說，禿髮的原因很多，與雄性荷爾蒙相關的雄性禿，應藉由對抗雄性荷爾蒙的藥物與生髮水加以治療；因壓力造成每天落髮超過百根的人，只要排除壓力就能長回秀髮。但若是因為自體免疫問題造成的圓禿或鬼剃頭，則需要對症治療。

榮總掉髮
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