搶救偏鄉遲緩兒 雙福基金會徵求愛心認購

2019-07-17 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



嘉義縣偏遠山區有兩家庭屋漏偏逢連夜雨，經雙福基金會媒合善心人士認購贈送物資、提供關懷和早療服務後，暫解生活燃眉之急，家中的遲緩兒也有機會步上正常人生。不過，還有許多偏鄉遲緩兒家庭等待幫忙。

遲緩兒小芙來自單親低收入家庭，負責照顧她的媽媽有智能障礙，能力受限，因此工作有一搭沒一搭，沒想到失業期間又發現一歲的弟弟也有遲緩狀況，原本打理家事的奶奶還意外中風了，加上年邁的爺爺無力工作，媽媽再沒有其他心力就業，家境雪上加霜。

雙福基金會得知後，幫忙申請各項社福協助，也透過社工評估小芙家庭環境，列出生活急需物資，發動善心人士認購贈送。當物資送抵，一家老小的需求都獲得暫時滿足，小芙的媽媽也微笑了，打從心底感謝大家的愛心。

早產兒白玉同樣發展遲緩，語言方面最明顯，但她更遭遇父不詳、母親無法忍受貧窮而離家出走的打擊，只好由年邁的阿嬤含辛茹苦拉拔長大。白玉家中凌亂不堪，破舊的棉被散發濃濃霉味，生活品質令人擔憂。

雙福基金會晨光智能發展中心上山提供支援，老師耐心定期服務，總算讓白玉的遲緩狀況獲得進步，每周上課的這天，也是白玉最期待的日子；老師帶來民眾的愛心物資，也讓阿嬤不用發愁。

雙福基金會和udn買東西購物中心合作「翻越重難，7萬km愛的承諾」愛心認購活動，7萬公里是基金會車輛走訪偏鄉累積的里程數，代表關懷永不止息，盼讓更多遲緩兒獲得妥善照顧。

活動目前尚缺枕頭、吹風機、整理箱、拖把、清潔劑、洗衣精、衛生紙和積木玩具、蠟筆、地墊等，即日至8月31日，參與認購可獲udn買東西300元折價券。

活動連結：