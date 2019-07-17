沉迷網路遊戲3年產幻覺？ 高一男：大家都說我壞話

2019-07-17 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市一名剛升高一男學生「小均」，從國中開始幾乎整天玩網路遊戲，但媽媽並未限制，3年下來日夜顛倒、沈迷網路，且對同學充滿敵意、覺得大家都在說他壞話，父母帶他到台北慈濟醫院就診。經評估除失眠、憂鬱、焦慮外，藥物治療外，臨床心理師許雅惠說，小均覺得長期被忽略，加上成績不佳導致低自尊，選擇網路世界逃避現實。

許雅惠指出，電子產品的高強度聲光刺激，易造成腦部不穩定，太早接觸電子產品的孩子容易影響生活，輕則失眠、重則情緒失調，像是緊張、注意力不集中、對人有敵意等。

許多因素都可能造成青少年網路成癮，許雅惠表示，課業挫折、人際關係、同儕霸凌、家庭失去功能、低自尊、情緒困擾、衝動控制差、自我認同等，都可能讓網路世界成為孩子們躲避困難的處所，時間一久，就會更沉浸在虛無世界裡，扮演自己所想的角色。

許雅惠表示，臨床上可透過「認知行為治療」幫助患者，引導患者及家屬有病識感後，就能進一步讓患者察覺自己的心理需求，並進行認知行為治療。

許雅惠解釋，先藉由心理衡鑑來檢測個案目前情緒、人際、學習、性格等整體性評估，每一次療程確認其心理需求及未來期待；同時引導個人看到自己矛盾狀況，以增加改變行為的動機。