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丹娜絲雲系分離 第六號颱風百合恐生成

手抖、萎縮如中風 這種治療讓他找回失去18年正常雙手

2019-07-17 10:08經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

曾出過大車禍的中年男子，有長達18年的時間都為雙手麻、抖、無力，甚至萎縮所苦，雖曾赴各大醫院檢查，僅提到可能是運動神經元受壓迫所致，但卻沒減輕他的痛苦。直到赴「活力得中山脊椎外科醫院」接受聲波平衡治療，以聲波共振，溫和並快速的調整脊椎至平衡位置，在短短一個半月，他的手不抖了，超有感，目前正持續接受治療，希望盡速找回一雙手的正常功能，包括能穿鞋、扣鈕釦及簽名等看似平常的小動作。

這位中年男多年前那場高速公路大車禍，還曾引起翻車。雖然僥倖存活並治療好外傷，但在18年前起卻出現雙手的問題，還伴隨有偏頭痛、失眠及暈眩的毛病。

為了解決難治之症，他曾接受過國術館、中醫及民俗療法，更是跑遍南北各大醫院檢查，也有醫師告訴他疑似中風。在赴「活力得」接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統治療前，他每週都坐高鐵到台北接受西醫治療，如此耗時耗力耗金錢，卻沒法減輕他的痛苦。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師蔡雯萱指出，經X光檢查，發現他的頸椎第一節有特別明顯的旋轉，也有往左側偏移，可能是多年前大車禍留下的後遺症。因第一頸椎可說是人主要神經開關，推測當頸椎第一節旋轉時，導致神經擠壓，引起運動神經元受損，才會出現雙手萎縮，同時造成沒法做精細動作，所以他的雙手才會嚴重抖動。

經建議他接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統治療，藉由聲波共振的原理，溫和且快速由上而下改善脊椎的排列順序，進而改善神經擠壓，同時，還能促進運動神經元恢復及活化，達到手麻解除的效果。因此，他在接受為期一個半月、一個療程共12次的治療後，困擾他長達18年的手抖症狀終於獲得明顯改善，能扣衣服鈕扣、用手穿鞋及簽名不求人。

嚴重手抖的中年男，X光影像檢查發現頸椎明顯向左歪斜（紅線），正常排列應為垂直（綠...
嚴重手抖的中年男，X光影像檢查發現頸椎明顯向左歪斜（紅線），正常排列應為垂直（綠線）。業者提供
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中年男接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統...
中年男接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統治療，讓困擾他長達18年的手抖，終於獲得明顯改善。照片／業者提供
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中年男手抖且萎縮長達18年，穿鞋、扣鈕釦及簽名都須有人從旁協助。業者提供
中年男手抖且萎縮長達18年，穿鞋、扣鈕釦及簽名都須有人從旁協助。業者提供
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