手抖、萎縮如中風 這種治療讓他找回失去18年正常雙手

2019-07-17 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



曾出過大車禍的中年男子，有長達18年的時間都為雙手麻、抖、無力，甚至萎縮所苦，雖曾赴各大醫院檢查，僅提到可能是運動神經元受壓迫所致，但卻沒減輕他的痛苦。直到赴「活力得中山脊椎外科醫院」接受聲波平衡治療，以聲波共振，溫和並快速的調整脊椎至平衡位置，在短短一個半月，他的手不抖了，超有感，目前正持續接受治療，希望盡速找回一雙手的正常功能，包括能穿鞋、扣鈕釦及簽名等看似平常的小動作。

這位中年男多年前那場高速公路大車禍，還曾引起翻車。雖然僥倖存活並治療好外傷，但在18年前起卻出現雙手的問題，還伴隨有偏頭痛、失眠及暈眩的毛病。

為了解決難治之症，他曾接受過國術館、中醫及民俗療法，更是跑遍南北各大醫院檢查，也有醫師告訴他疑似中風。在赴「活力得」接受KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統治療前，他每週都坐高鐵到台北接受西醫治療，如此耗時耗力耗金錢，卻沒法減輕他的痛苦。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師蔡雯萱指出，經X光檢查，發現他的頸椎第一節有特別明顯的旋轉，也有往左側偏移，可能是多年前大車禍留下的後遺症。因第一頸椎可說是人主要神經開關，推測當頸椎第一節旋轉時，導致神經擠壓，引起運動神經元受損，才會出現雙手萎縮，同時造成沒法做精細動作，所以他的雙手才會嚴重抖動。